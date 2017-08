Peine et colère envers Trump

Aux États-Unis, les animateurs de talk-show ont vivement réagi aux discours de Donald Trump suivant les événements de Charlottesville. Jimmy Fallon a mené la charge lundi en livrant un monologue d’ouverture émotif dénué de blagues.

Adoptant un ton grave, l’animateur du Tonight Show de NBC a déclaré qu’en tant qu’être humain il devait se lever contre l’intolérance et l’extrémisme. « Il est important de combattre ce fléau, particulièrement pour les Blancs. L’ignorer, c’est comme l’encourager », a indiqué l’ex-comédien de Saturday Night Live, 48 heures après qu’une femme de 32 ans, qui manifestait contre un rassemblement de néonazis à Charlottesville, ait été tuée lorsqu’une voiture conduite par l’un d’eux a foncé sur elle et ses compères.

Un an après avoir été vertement critiqué pour avoir réalisé une entrevue complaisante avec Donald Trump, Jimmy Fallon s’est repris en qualifiant de « honteux » le comportement du 45e président, lequel a mis deux jours avant de dénoncer les groupes de suprémacistes blancs responsables des violences en Virginie.

Les homologues de Jimmy Fallon se sont également insurgés, mais de manière plus conforme avec l’esprit d’un talk-show de fin de soirée. À CBS, la colère/dégoût/frustration de Stephen Colbert envers Trump était plus palpable. Selon l’animateur du Late Show, les premiers commentaires du président après l’événement laissaient planer un doute quant à savoir s’il réprouvait ou non les nazis.

Photo courtoisie

Avec humour

Plus tard en soirée, Seth Meyers (Late Night) a rediffusé la première allocution du « commander in chief » dans laquelle il disait condamner les « démonstrations flagrantes de violence de plusieurs côtés, de plusieurs côtés ».

« Si ce choix de mots vous a noué l’estomac, bonne nouvelle : vous êtes quelqu’un de bien », a lancé Meyers.

À ABC, Jimmy Kimmel a également parlé avec aigreur du milliardaire, lui reprochant son silence alors qu’il passe son temps à s’exprimer sur tout et rien sur Twitter. Même James Corden a remisé son habituelle bonne humeur pour décrier la situation.

Photo courtoisie

Enfin, à HBO, John Oliver a déclaré que les Américains doivent arrêter d’espérer que Donald Trump fasse preuve de leadership. « Parce que ça n’arrivera tout simplement pas », a conclu l’humoriste.

Ce qu’ils ont dit

« Les nazis semblent beaucoup aimer Donald Trump. Parce que les nazis, c’est comme les chats : s’ils t’aiment, c’est probablement parce que tu les nourris. »

- John Oliver, Last Week Tonight

« Avant de dénoncer les suprémacistes blancs, Trump a vanté l’économie américaine. Il a raison : on a observé d’énormes gains, particulièrement du côté des ventes de fourches, de torches et de draps blancs. »

- James Corden, The Late Late Show

« Dans un pays où des présidents ont combattu les nazis, nous en avons maintenant un qui ne fait même pas l’effort de les condamner. »

- Stephen Colbert, The Late Show