Pénélope McQuade serait en couple et pas avec n’importe qui

Depuis quelques jours, la rumeur veut que Pénélope McQuaide et Philippe Fehmiu forment un couple.

Selon Monde de stars, les animateurs auraient couru les festivals ensemble, s’enlaçant sans retenue devant les mordus de musique. C'est à ce moment que la machine à rumeurs s'est emballée.

Constamment en quête de vérité, le service d'investigation du Sac de chips a décidé de mener sa propre enquête, histoire de démêler le vrai du faux. Après avoir consacré énormément d’énergie au dossier, voici ce que nous avons appris.

On peut affirmer avec un minimum d’assurance que cette photo a mis le feu aux poudres.

En tout cas avec mes fortes femmes/filles @studionerbonne @simonefehmiu @penelopemcquade @tessmcquade et cies j'me sens bien,toujours mieux! #MoiChanceux Une publication partagée par Philippe Fehmiu (@philippefehmiu) le 6 Août 2017 à 17h07 PDT

«En tout cas avec mes fortes femmes/filles @studionerbonne @simonefehmiu @penelopemcquade @tessmcquade et cie j'me sens bien, toujours mieux! #MoiChanceux»

En plus du crochet bien senti autour du cou de Pénélope, Fehmiu admet être chanceux d’être aussi bien entouré. C’est juste nous où Pénélope semble vraiment sereine?

Gaspé 😍#gaspesiejetaime @fmbmgaspe Une publication partagée par Pénélope McQuade (@penelopemcquade) le 12 Août 2017 à 8h29 PDT

Or, on sait aussi que Pénélope était récemment en Gaspésie. Surprise, Philippe Fehmiu y était aussi. Hasard? I DON'T THINK SO!

En route vers @fmbmgaspe avec @alexandretaillefer et @simonefehmiu on trouve la vue #PhareMidable Une publication partagée par Philippe Fehmiu (@philippefehmiu) le 10 Août 2017 à 8h56 PDT

Comme si ce n’était pas suffisant, le commentaire d’un internaute nous a sauté au visage.

Sérieux. Une publication partagée par Pénélope McQuade (@penelopemcquade) le 12 Août 2017 à 9h22 PDT

Quand un certain Martin a demandé à Pénélope si elle s’était reposé et avait profité du décor enchanteur, l’animatrice des Échangistes s’est empressée de répondre «Reposé non, profité, oh oui !!!!». Reposé, non. Reposé, non. Trois point d'exclamations en plus. Humm.

Une publication partagée par Pénélope McQuade (@penelopemcquade) le 13 Août 2017 à 8h17 PDT

Enfin, il se peut très bien que la relation entre Pénélope McQuade et Philippe Fehmiu soit purement platonique, que les amitiés hommes-femmes soient possibles en 2017. Mais dans ce monde dur, nous au Sac de chips, nous avons choisi de croire en l'amour.