Projet de loi sur la neutralité de l’État: des accommodements religieux seront toujours possibles

Le principe de neutralité de l’État s’étendra aux municipalités ainsi qu’aux sociétés de transport, les services publics devraient être donnés et reçus à visage découvert... mais tout ceci pourra encore faire l’objet d’accommodements, a précisé la ministre de la Justice.

Mis de côté en janvier dernier à la suite de l’attentat contre la mosquée de Québec, le projet de loi 62 est revenu à l’Assemblée nationale mardi, pour son étude détaillée au Salon rouge. La ministre de la Justice a présenté une série d’amendements au projet, déposé à l’origine en 2015.

Malgré les demandes de l’opposition, la ministre Stéphanie Vallée ne retire pas les exceptions pour des motifs religieux chez les fonctionnaires et les citoyens qui souhaitaient échapper au visage découvert dans l’échange de services publics. Une telle mesure serait contraire à la Charte des droits et libertés de la personne, a précisé la ministre en point de presse.

Municipalités assujetties

Parmi les autres amendements, la ministre souhaite assujettir les municipalités, communautés métropolitaines, régies municipales, offices municipaux d’habitation et sociétés de transports à ce projet de loi, tout comme les élus municipaux et les députés de l’Assemblée nationale.

Un individu pourrait-il ainsi prendre l’autobus à visage couvert ? La ministre Vallée n’a pas voulu commenter ce «cas d’espèce», affirmant que «quelqu'un qui souhaite aménager un accommodement à ce principe-là devra en faire la demande et la demande sera analysée».

Laïcité versus neutralité

La ministre Vallée a aussi ajouté à son projet de loi un préambule, dans lequel elle insiste sur l’affirmation de la «neutralité religieuse de l’État». Le concept est toutefois décrié par tous les partis d’opposition, qui militaient plutôt pour le principe de «laïcité» des institutions publiques.

Le PQ se questionne d’ailleurs à savoir comment le gouvernement peut proclamer la «neutralité religieuse» de l’État, mais refuser qu’elle s’incarne chez ses employés en position de coercition, qui pourront porter des signes religieux dans l’exercice de leurs fonctions.

En effet, le PQ souhaite que les magistrats, les procureurs de la Couronne, les policiers et les gardiens de prison affichent une neutralité religieuse. La CAQ abonde en ce sens et ajoute à cette liste les enseignants du primaire et du secondaire. Les deux partis réclament l’interdiction express du port du tchador, du niqab ou d’une burka pour les fonctionnaires en fonction.

Aucune de ces modifications demandées ne se retrouve dans les amendements du gouvernement.

Entamée en début de journée, l’étude détaillée du projet de loi 62 doit se poursuivre jusqu’à 18h, mardi. Après quoi deux autres séances sont prévues d’ici le début du mois de septembre.