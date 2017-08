Samuel Piette la terreur

Personne n’a le même profil que Samuel Piette à travers la MLS. C’est lui-même qui le dit!

«C’est la ligue parfaite pour moi. Des joueurs comme moi, je n’en ai pas vu. De ce qu’on me dit depuis que je suis arrivé à Montréal, il n’y a pas ailleurs dans la ligue un autre milieu récupérateur qui détruit un peu tout, qui veut tout casser.

Mon style est donc différent des autres. C’est à mon avantage», a-t-il indiqué en entrevue avec la chaîne à TVA Sports, mardi.

Si Piette n’a pas tardé à s’imposer comme l’une des pierres d’assise de l’équipe montréalaise, c’est avant tout parce que «la MLS est une ligue très physique qui présente un très bon niveau, semblable à la Gold Cup».

«Les joueurs sont forts physiquement dans les duels. C’est du soccer nord-sud, c’est une ligue axée sur la transition, ça n’arrête jamais de courir. Comme ça fait partie de mes qualités, c’est bien pour moi, a soutenu le joueur de 22 ans originaire de Repentigny.

«Il y a beaucoup de contacts épaule à épaule. C’est vraiment une ligue basée sur le physique, pas sur la technique ou la tactique de possession comme en Espagne», a ajouté Piette.

Le Québécois en sait quelque chose, lui qui a passé la dernière saison avec le CD Izarra, en troisième division espagnole.

Qu’attend Mauro Biello de lui?

«L’entraîneur veut que je reste devant la défense, que je resserre le lien entre la ligne de défenseurs et Blerim Dzemaili et Patrice Bernier, qui sont plus offensifs. On me demande aussi de couper les lignes de passes.»

Un leader naturel

Dès son arrivée sur le terrain à son premier match dans l’uniforme bleu-blanc-noir, samedi dernier à Philadelphie, Piette a commencé à communiquer abondamment avec le contingent défensif montréalais, en espagnol avec Victor Cabrera et dans la langue de Molière avec Laurent Ciman.

Être polyglotte, voilà qui ne sera pas étranger aux succès de Piette si jamais il s’établit comme un des leaders de l’équipe.

«Quand je rentre sur le terrain, je suis un leader de nature. Mais je ne parle pas beaucoup dans le vestiaire.

«Je m’entends très bien avec tout le monde. Le fait de parler espagnol m’aide à jouer avec Cabrera. Laurent, je lui parle en français et on s’entend très bien.»

Par ailleurs, la perle rare de l’Impact a comme modèle le Français Claude Makélélé.

«Il a toujours été le joueur auquel je m’identifiais. Mais il était dans une classe à part, je ne me compare pas à lui.»