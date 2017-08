Sexualité furtive aux abords des routes

En bordure d’une rue achalandée se trouve un boisé où depuis longtemps des messieurs se rencontrent à l’abri des regards. Je suis allé m’y promener. Pour mon travail.



Aux abords du sentier principal, un quinquagénaire en maillot, torse nu, assis sur une chaise pliable, semble en train de lire et me dit bonjour.

Salut, je réponds, sans arrêter de marcher.

Plus loin, deux hommes sortent des fourrés par un petit chemin. Furtifs, ils s’éloignent de moi dans des directions opposées. Me prend-on pour un policier ?



Regards fuyants, airs coupables... C’est comme si je me retrouvais il y a un demi-siècle : avant la grande normalisation de l’homosexualité.

Quelque chose des années de clandestinité honteuse subsiste. Personne ne semble « fier » d’être ici.



Buissons ardents

Quelques clics me révèlent plus d’une centaine de « buissons ardents », le surnom biblique et ironique de ces lieux champêtres, fréquemment situés en bordure d’importantes voies de circulation, dont la rue Sherbrooke et l’autoroute Notre-Dame.

Cela permet de s’y arrêter avec l’excuse d’une destination : le travail, les commissions, l’entraînement, etc. « Je suis là par hasard, monsieur l’agent. Je ne fais que passer, c’est un raccourci. »



Au sujet du boisé que je visite (je ne vous dis pas lequel), je lis ce commentaire : « Cet endroit est formidable ! C’est comme un sauna sans les murs. Des hommes partout. Jusqu’à ce que ton cœur (ou ta bouche) soit assouvi.»

Même en hiver, ai-je remarqué, des pas (marqués dans la neige) y mènent ; pour refréner les ardeurs, le froid s’avère aussi inefficace que la Loi.



Une tradition

« L’acceptation de l’homosexualité ne va pas faire disparaître cette tradition », me dit Chris Barry en entrevue au téléphone.

Longtemps chroniqueur pour le regretté journal The Mirror et chanteur punk (que l’on voit « performer » dans le film Hannah et ses sœurs de Woody Allen), M. Barry signait il y a plusieurs années un reportage énumérant et décrivant des lieux de rencontres gaies.

Le texte a été mis à jour et est toujours lu.



Tant que les buissons ardents sont dissimulés, pourvu que leurs usagers demeurent discrets, et leurs ébats invisibles, pourquoi nous dérangeraient-ils ?

«Dans les parcs, c’est tolérance zéro pour les actes indécents », indique un panneau près du boisé.

Le second degré de ce message : «Gens du public, sachez à quoi vous en tenir.» à

Le promeneur est averti.

Cette interdiction affichée, paradoxale, consacre la zone. Je n’y remettrai plus les pieds (ou, si je le fais, vous ne le saurez pas).