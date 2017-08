1909 Taverne Moderne: le nouveau restaurant officiel du Canadien de Montréal

Le club de hockey du Canadien de Montréal a annoncé, mardi, l’ouverture de deux succursales de leur tout nouveau restaurant officiel, le 1909 Taverne Moderne.

L’une d’elles sera située dans la Tour des Canadiens, au cœur du centre-ville de Montréal, et l’autre, à la Place Bell de Laval.

L’ouverture de la succursale de Montréal se fera en même temps que le début de la saison 2017-2018 de la Ligue nationale de hockey en octobre tandis que celle de Laval aura lieu un peu plus tard cet automne.

Un décor plus qu’impressionnant

C’est la firme new-yorkaise Rockwell Group qui est derrière le design du 1909 Taverne Moderne qui sera située au centre-ville. Trois étages et 25 714 pi2 pour accueillir un maximum de partisans, 1000 plus précisément. On le considère déjà comme le plus grand restaurant sportif au pays.

Tout a été pensé, même pour le visionnement des matchs. On parle de 65 téléviseurs HD, d’une projection au laser à la fine pointe de la technologie et d’un écran central de 46 pieds sur 20 pieds, d’une qualité 4K. Afin d’assurer l’ambiance festive en tout temps, un DJ sera également sur place sept jours sur sept.

Et dans l’assiette?

Une publication partagée par 1909 Taverne Moderne - MTL (@1909mtl) le 15 Août 2017 à 9h15 PDT

Le menu a été pensé par le chef exécutif Jean-Sébastien Giguère, reconnu pour son travail au restaurant Toqué et Au Pied de Cochon. On pourra donc s’attendre à y retrouver une cuisine internationale de qualité, optant pour des produits d’ici. Les amateurs de bonnes bières y trouveront aussi leur compte et auront même l’embarras du choix parmi leurs 40 bières locales, artisanales et internationales. L’expérience sportive atteindra son apogée lorsque vous consulterez la carte des vins et des cocktails qui seront savamment exécutés.

Une publication partagée par 1909 Taverne Moderne - MTL (@1909mtl) le 15 Août 2017 à 9h06 PDT

Une publication partagée par 1909 Taverne Moderne - MTL (@1909mtl) le 15 Août 2017 à 9h09 PDT

Ce ne sera en rien de ce que l'on connaît déjà, loin des concepts existants misant sur la friture et les nachos.

Ne rien laisser au hasard

«Nous savons que les Montréalais ont des critères élevés, autant pour les restaurants que de leurs équipes sportives. Avec le 1909 Taverne Moderne, notre but est de proposer aux partisans un endroit où ils n'auront pas à choisir entre savourer un bon repas et regarder leur événement favori dans une atmosphère survoltée.», raconte le propriétaire, président et chef de la direction des Canadiens de Montréal, Geoff Molson, dans le communiqué diffusé un peu plus tôt.

L’ouverture arrive à point, alors que les partisans du club de hockey ont probablement besoin d’un vent de renouveau pour encourager leur équipe favorite. Est-ce que ce sera assez pour remporter la Coupe cette année? Qui sait!



► Consultez la page Facebook du 1909 Taverne Moderne pour des nouvelles récentes et sa date officielle d’ouverture.