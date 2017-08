Tentative de meurtre sur le mont Royal: l’accusé inapte à subir son procès

Le sans-abri accusé d'avoir poignardé sans raison apparente un marcheur sur le mont Royal la semaine dernière n’est pas apte à subir son procès.

Jean Therrien, 47 ans, pourrait bien être interné de force, le temps que son état de santé s’améliore et qu’il puisse être jugé pour avoir tenté de tuer un quinquagénaire qui marchait tranquillement avec son fils de 31 ans, sur la montagne.

Selon les informations recueillies par Le Journal, Therrien se serait approché de l’homme, l’aurait aveuglé avec une lampe de poche, avant de s’en prendre au père.

L’accusé a été arrêté deux jours plus tard, mais il semblait si désorganisé lors de sa comparution qu’un juge l’a envoyé subir une évaluation par des psychiatres de l’Institut Philippe-Pinel.

«Les psychiatres disent que vous n’êtes pas apte à subir votre procès», a indiqué le juge Alexandre St-Onge mardi au palais de justice de Montréal.

L’accusé n’a pas semblé apprécier cette déclaration.

«Je suis apte à me représenter seul, je demande l’arrêt des procédures et l’annulation du procès, on m’a ruiné financièrement, j’ai subi des crimes, je suis victime d’un complot, d’un génocide», a dit l’homme d’un ton calme, mais ferme, tout en coupant la parole aux avocats et au juge.

Maintenant que la cour est fixée sur l’état de santé de l’accusé, Me Caroline Larouche de la Couronne veut que Therrien soit envoyé à Pinel pour des traitements forcés, mais l’accusé s’y oppose.

Il pourra faire valoir ses arguments cet après-midi, au palais de justice de Montréal.