Un match à gagner

L’Impact jouera presque toujours le match le plus important de l’année d’ici la fin du calendrier. C’est d’autant plus vrai mercredi soir avec la visite du Fire de Chicago.

L’Impact jouera également samedi avec la visite du Real Salt Lake au stade Saputo. S’il remporte ses deux rencontres de la semaine et qu’il reçoit un petit coup de main, le XI montréalais pourrait avoir un pied dans les séries éliminatoires le week-end prochain.

« C’est une séquence très importante, mais on va commencer par le match contre Chicago qui est un sérieux client », a prévenu Patrice Bernier.

« Ça va nous dire où nous en sommes parce qu’on a repris un peu de poil de la bête. On va voir de quoi cette équipe est faite. »

« L’équipe est en train de grandir sur le plan mental et sur le plan technique sur le terrain. »

Bernier a indiqué que la série de matchs au stade Saputo est d’autant plus importante que ce sont les équipes avec un bon dossier à la maison qui sont les mieux placées au classement.

« Si on regarde le classement, les équipes devant nous ont été presque parfaites à domicile. »

« Ce n’est pas mercredi et samedi, c’est samedi [dernier] et mercredi, ça nous donne une journée de plus [de repos] », a-t-il d’ailleurs précisé.