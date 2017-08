Une touche d’automne dans son look

La rentrée est déjà à nos portes et avec elle arrivent les nouvelles collections. Puisque l’on veut les adopter tout en douceur, on se tourne vers cette silhouette stylée qui intègre les fleurs, les blocs de couleurs et les pièces unies de l’été. Tout en faisant basculer le tout vers les tendances automnales en optant pour un fond dans des teintes plus foncées. Miranda Kerr est le parfait exemple alors qu’elle a enfilé un pantalon dont les fleurs gloires du matin se découpent d’un fond noir ce qui donne un look automnal. Un haut clair permet d’illuminer le tout.

Photo courtoisie

Délicates petites fleurs, motifs floraux presque abstraits, il ne vous reste plus qu’à choisir un bouquet de couleurs froides ou chaudes !

Photo courtoisie

Votre haut devrait faire ressortir une des couleurs accents que l’on retrouve dans l’imprimé.

Photo courtoisie

Délaissez la chaussure unie et optez pour un modèle composé de blocs de couleurs qui rappellent certaines des teintes de votre imprimé.

Photo courtoisie