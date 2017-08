Victoire pour Gabriela Dabrowski en double

La joueuse canadienne Gabriela Dabrowski et sa coéquipière Jelena Ostapenko ont remporté leur match de premier tour, en double, de l’Omnium Western & Southern, à Cincinnati, en deux manches de 7-5 et 7-6 (5) face à Kiki Bertens et Kirsten Flipkens, mardi.

La paire gagnante a réussi 62 % de ses premiers services, contre seulement 47 % pour leurs adversaires. Elles ont également remporté 64 % des points lorsqu’elles parvenaient à placer leur première balle en jeu.

Dabrowski et Ostapenko, gagnante de l’édition 2017 de Roland-Garros, ont réussi deux as, mais ont également réalisé quatre doubles fautes.

De leur côté, Bertens et Flipkens ont été très opportunistes en concrétisant cinq de leurs six occasions de briser. Leurs adversaires ont pour leur part réussi six bris de service sur 10.

Le match a duré 1h 29 min.