Voici à quoi ressembleront les week-ends 100 % parlés du FM93

Alors que le FM93 annonçait, en juin dernier, devenir la «première radio privée à diffuser uniquement du contenu parlé dans la capitale», voici à quoi ressemblera la première saison 100% parlé qui prendra les ondes à compter du 26 août.

S’il se dit emballé de lancer une programmation entièrement «parlée» les week-ends, le directeur général du FM93, Pierre Martineau, reconnaît qu’il s’agit d’un grand défi pour la station.

«Faire du talk ça coûte cher, beaucoup plus cher que de faire du musical. Je ne voulais pas diffuser juste des émissions en provenance de Montréal. Ça n’aurait pas marché. Je trouve qu’on a des beaux compromis. C’est aussi une belle marque de confiance de notre réseau (Cogeco) qui nous donne des shows pour les deux marchés (Québec et Montréal). J’ai confiance qu’on est au début de quelque chose de le fun!», a-t-il raconté au journaldequebec.com.

Pierre Martineau

M. Martineau indique toutefois qu’il s’agit d’une opportunité importante pour la station de développer sa relève.

«De faire du talk la fin de semaine, ça nous aide à faire progresser notre talent à l’interne. Sylvain Lévesque était rendu là, Jeff Blanchet, il fallait le mettre “front”, Paul-Raphaël, il méritait son show à lui aussi. On n’a pas le choix, il faut qu’on développe notre relève. C’est le gros défi qui attend les stations de radio dans les prochaines années. Les vedettes d’aujourd’hui ne sont pas éternelles et il faut qu’on en développe d’autres et ça presse», croit-il.

Voici un aperçu de cette nouvelle programmation, expliquée par le directeur général du FM93, Pierre Martineau:

Les meilleurs moments du FM93

Samedi 3 h - 6 h

Dimanche 3 h – 7 h

«Le samedi entre 3 h et 6 h, ça va être des reprises. On peut programmer dans ce segment-là, une émission complète par exemple, il n’est pas impossible que de 3 h à 4 h 30 on repasse l’émission du Doc Mailloux du vendredi et qu’après ça, ça soit les meilleurs moments de toutes émissions confondues. Ça reste des reprises durant la nuit.»

Photo Luc Delisle

Les trois étoiles

Samedi 6 h à 7 h

Dimanche 14 h à 15 h

Animé par Jean-François Blanchet

«Ça va être l’envers du décor de la radio! Jeff va prendre des segments de radio qui ont marqué notre semaine. Il va rediffuser les segments, mais il va également parler avec les gens qui ont fait l’erreur (ou le bon coup), le recherchiste va venir commenter tout comme l’animateur. Ça va être un magazine léger qui reste dans notre créneau!»

Photo Luc Delisle

Que Québec se lève

Samedi et dimanche de 7 h à 11 h

Animé par Paul-Raphaël Charron

«Paul-Raphaël va travailler avec Mélissa Paquet au culturel et avec Julie Grenon qui va se joindre à l’équipe, elle qui a une douzaine d’années d’expérience à l’information. L’émission sera prolongée d’une heure. Ils seront entourés d’un paquet de collaborateurs en tout genre. Mathieu Boivin qui couvre la colline Parlementaire sera là, Sylvain Lévesque aura une chronique et ainsi de suite!»

Photo tirée de Facebook

Vice Versa

Samedi et dimanche de 11 h à 14 h

Animé par Judith Lussier et Sylvain Lévesque

«Ce sera une émission d’affaires publiques qui sera faite en tandem à Québec et Montréal. Judith sera à Montréal et Sylvain à Québec. Les pilotes qu’on a faits au début de l’été sont très révélateurs. Ça sonne comme une tonne de briques! Ils sont très complémentaires tous les deux. Évidemment, ils sont loin d’être toujours d’accord, mais ça sort super bien! Ça va être des affaires publiques, les grands enjeux du moment, une tribune téléphonique, des entrevues. L’émission sera diffusée à Québec, Montréal et Gatineau.»

Auto 360

Samedi 14 h à 16 h

Dimanche 18 h à 20 h

Animé par Daniel Boudreault

«L’émission repose principalement sur la tribune téléphonique! On part du succès de la chronique de Daniel Boudreault dans Que Québec se lève... car chaque fin de semaine où il venait dans l’émission de Myriam Ségal, les lignes se remplissaient pratiquement une demi-heure avant qu’il arrive et on était envahis de textos et de courriels, donc le potentiel est incroyable. Il sera entouré de collaborateurs. Ça va être produit de Québec, mais l’émission sera diffusée aussi à Montréal.»

Photo Luc Delisle

Les amateurs de sports

Samedi 16 h à 18 h 30

Dimanche 15 h à 17 h

Animé par Jérémie Rainville et Mario Langlois (le samedi) et par Pierre Vézina (le dimanche)

«Le samedi l’émission sera produite à partir de Montréal, mais le dimanche elle sera produite de Québec et animée par Vez (Pierre Vézina), pour les marchés de Québec et Montréal. Ce sera des émissions live avec tous les collaborateurs des Amateurs de sports. Il y aura aussi des tribunes téléphoniques. Puis de 17 h à 18 h le dimanche, il y aura un “best of” sports. Ça va être les grands moments de la semaine.»

Mythes et complot

Dimanche 23 h à 0 h

Animé par Jeffrey Subranni et Christian Page

«Ce sera une émission où on va explorer notamment les mythes religieux, les ovnis, les trucs ésotériques... Christian Page avait une chronique dans le temps avec Benoît Dutrizac et c’était l’un des podcasts les plus réécoutés à Montréal!»

