13 000 fans célèbrent Elvis au Centre Vidéotron

En diapason avec des millions de fans sur la planète, Québec a célébré la musique d’Elvis, hier, dans un Centre Vidéotron rempli au maximum de sa capacité.

Ils étaient autour de 13 000 fans pour ce concert présenté à l’occasion du 40e anniversaire du décès du King. Le parterre et les gradins étaient remplis dans cette configuration spectacle.

On avait mis toute la gomme pour cette représentation unique avec 56 musiciens de l’Orchestre symphonique de Québec sous la direction du directeur musical William Martin. Le Centre Vidéotron était devenu, pour l’occasion, le « Big Freaky International Hotel ». En plus des musiciens de l’OSQ et ceux d’Elvis Experience, on retrouvait huit choristes, trois écrans géants et des éclairages sophistiqués.

Après une introduction, un peu pompeuse, rappelant le décès d’Elvis, les amateurs ont entrepris un voyage dans le temps, au début des années 1970, alors que le King était roi et maître dans la capitale du vice.

Viva Las vegas

Pendant que les musiciens de l’OSQ montent sur les planches au son de Viva Las Vegas, des images « vintage» de la

« Strip » sont diffusées sur les écrans. Dans les gradins, un amateur, enthousiaste, crie « Let’s Go Martin » à deux occasions.

La pièce Ainsi parlait Zarathoustra, introduction du film 2001, l’Odyssée de l’espace, est interprétée par l’OSQ. Des jets lumineux balaient la foule.

Vêtu d’un « jumpsuit » bleu poudre, le chanteur Martin Fontaine débarque sur scène. Il regarde la foule, impressionné. Il prend sa guitare acoustique et le concert est officiellement lancé avec See See Ride.

En anglais, « Elvis » Fontaine, précise que le « Big Freaky International Hotel » semble être, tout à coup, plus grand.

« Il y a beaucoup de gens du Canada ici ce soir. J’espère que vous allez apprécier le spectacle », a-t-il lancé après l’interprétation de I Got a Woman.

On saisit parfaitement l’idée d’utiliser la langue de Shakespeare afin de maximiser l’effet reconstitution, mais une ou deux phrases en français auraient, avec certitude, contribué à soulever la foule.

Foulards et déhanchements

Les mimiques, les déhanchements, la voix du King, les remises de foulards et quelques « becs » à des fans. Tout est là. On se croirait dans cette folle époque, avec certains éléments « kitsch » qui y sont associés. Les admiratrices, signe des temps, immortalisent ces moments à l’aide de leur téléphone intelligent.

Durant (Let Me be Your) Teddy Bear, Martin Fontaine lance quelques oursons dans la foule, pendant que les placiers et placières font de même dans différentes sections du Centre Vidéotron.

L’OSQ réussit assez bien à se faire entendre, lorsqu’il a été sollicité, par l’entremise des cordes, des cuivres et quelques courtes envolées de flûtes. Les musiciens, souvent figurants, tapant des mains et claquant des doigts, ont leur moment de gloire, lors de la solonnelle et militaire What Now My Love.

Une première partie où les Proud Mary, de CCR, Welcome to My World, le doublé Don’t Cry Daddy/In the Ghetto, Kentucky Rain, The Impossible Dream, Johnny B. Goode et Love Me Tender ont fait partie des bons moments.

Au retour de l’entracte, après une entrée en force avec You’ve Lost That Lovely Feeling, Martin Fontaine et les 80 artistes avaient quelques grosses bombes à lancer avec les Suspicious Mind, Hound Dog, Blue Suede Shoes, qui a fait lever la foule et All Shook Up.

Le niveau a ensuite monté d’un cran avec une vibrante interprétation de An American Trilogy, avec ses éléments gospel, et My Way, suivies par des ovations et Jailhouse Rock.

Spectacle « lasvégasien » et grandiose, le Elvis Experience Symphonique, parfaitement exécuté, a livré la marchandise. Seul bémol, on aurait peut-être aimé ressentir un peu plus d’émotion à l’occasion de cette soirée commémorative.