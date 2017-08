22 M$ en frais de déverrouillage de téléphone

« J’avais payé le téléphone, mais j’avais encore les mains liées, même si c’était ma propriété. C’est comme si j’achetais un sac à main dont la fermeture éclair est barrée et qu’il faut que je paie pour le déverrouiller », ironise Verna Jane Dumlao, représentante du recours.

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a annoncé récemment qu’à compter du 1er décembre prochain, les frais de déverrouillage seront bannis et que les compagnies ne pourront plus vendre de téléphones verrouillés.