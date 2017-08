Accès à l’information: pas d’ingérence politique, se défend la ministre Vallée

Il n’y a «aucune ingérence politique dans les demandes d’accès à l’information», plaide la ministre de la Justice, qui a tout de même exigé un état de la situation relativement au traitement d’une récente demande formulée par notre Bureau d’enquête.

Documents manquants, coulage d’information aux médias concurrents, apparence d’ingérence politique: Le Journal a fait état mercredi de trois irrégularités vécues récemment à la suite de demandes d’accès à l’information formulées auprès des ministères de la Justice et des Transports.



La plus récente concerne des lettres de correspondance entre la ministre de la Justice et les ministres fédéraux, réclamés par notre Bureau d’enquête. Dans sa réponse, le gouvernement a omis de faire parvenir les échanges à l’effet qu’Ottawa envisageait d’abaisser la limite d’alcoolémie légale au volant à 0,05. Cet élément, pourtant visé par la demande d’accès, s’est plutôt retrouvé quelques jours plus tard dans les pages d’un média concurrent.



«Préoccupée» par la situation, Stéphanie Vallée affirme avoir réclamé des explications au ministère. «Lorsqu’une demande d’information est présentée, elle doit être traitée et le traitement doit être équitable, peu importe d’où provient cette demande», a commenté la ministre, qui justifie pour le moment l’affaire par une «erreur» de la personne responsable de l’accès à l’information.



Pas d’ingérence

Sur un autre dossier, une employée du ministère de la Justice a fait parvenir par mégarde au Journal un courriel démontrant que des membres du cabinet de Mme Vallée devaient approuver les réponses envoyées aux médias. Malgré cela, la ministre Vallée réitère qu’il n’y a pas d’ingérence politique dans le traitement des demandes d’accès à l’information.



Le discours est semblable chez la ministre responsable de l'Accès à l'information, qui nie quelconque implication politique. Interceptée à l’ouverture des auditions publiques sur le plus récent rapport quinquennal de la Commission d’accès à l’information (CAI), Rita de Santis a rappelé qu’une nouvelle mouture de la loi est en préparation. Cette dernière désignerait les sous-ministre et dirigeants d’organismes publics comme étant responsables des demandes d’accès.



Critiques de l’opposition

Rien pour apaiser les partis d’opposition, qui ont dénoncé vivement la «manipulation politique», le «contrôle d’information» et le «manque de transparence» du gouvernement libéral dans les traitements de demandes d’accès à l’information.



«C’est totalement inadmissible. Il faut que la manipulation arrête. On a une démonstration claire que le Parti libéral ne respecte pas la Loi sur l’accès à l’information, a dénoncé le caquiste Simon Jolin-Barrette. Une erreur, ça peut arriver. Deux erreurs, ça peut arriver. À trois, on a le droit de se poser des questions.»



La députée péquiste Nicole Léger abonde en ce sens et demande à ce que de l’ordre soit mis dans le processus de traitement des demandes. «Les responsables fonctionnaires dans les ministères passent par le cabinet politique. On politise l’accès à l’information, ce qui est absolument à l’encontre de la transparence d’un gouvernement», peste-t-elle.