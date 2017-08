Agression sexuelle: un récidiviste écope d'une peine de 30 mois

Condamné en 1989 pour des gestes à caractère sexuel, un homme de Québec a récidivé, 21 ans plus tard, et écopé, mercredi, d’une peine de détention fédérale de 30 mois.



Entre le 1er janvier 2010 et le 7 septembre 2011, Normand Turcotte, 62 ans, a commis des gestes à caractère sexuel sur trois jeunes femmes à Québec et à Sainte-Anne-de-Beaupré.



Deux d’entre elles ont reçu des «baisers près de la bouche, des compliments déplacés» ou encore «des caresses faites aux cuisses ou sur le ventre». La troisième, quant à elle, a subi des gestes à caractère sexuel plus graves.



Sur une période d’un an et huit mois, la jeune adolescente, alors âgée de quinze ans, s’est retrouvé seule avec l’accusé lors de certaines fins de semaine.



«Au départ, l’accusé faisait des massages à la jeune fille en s’attardant sur ses fesses ou ses seins. Les évènements ont toutefois pris de l’ampleur et, alors que la victime dormait sur un matelas, près de lit de l’accusé, ce dernier s’est masturbé en touchant à l’adolescente», a brièvement rapporté le procureur aux poursuites criminelles et pénales, Me Régis Juneau.



Selon ce qu'a raconté la victime, lors de ses «séances», Turcotte, parfois, «éjaculait sur elle ou à proximité». À une ou deux reprises, il aurait également déshabillée sa victime pour lui faire «des étreintes».



Pour obtenir le silence de la jeune adolescente, l’accusé lui achetait des cadeaux. Toutefois, la crainte de subir des représailles faisait partie de la réalité de l’adolescente qui ne s’est ouverte qu’une fois ses 18 ans passés. Encore aujourd’hui, elle dit craindre l’accusé, être méfiante envers les hommes et s’être isolée des gens.



«Elle souhaite que la sentence fasse réfléchir l’accusé et qu’à sa sortie de détention, il ne commette plus de gestes semblables», a ajouté Me Juneau.



Au final, les parties ont suggéré de façon commune qu’une peine de trente mois soit imposée à Turcotte, ce que le juge Michel L. Auger a entériné.



En plus de la peine, Normand Turcotte sera inscrit au registre des délinquants sexuels, et ce, à perpétuité.