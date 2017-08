Alexis Lafrenière fait son arrivée chez l’Océanic

RIMOUSKI - Alexis Lafrenière, que l'on compare déjà à Sidney Crosby, a donné ses premiers coups de patin, mercredi matin, au Colisée de Rimouski.

Lafrenière a été sélectionné par l'Océanic au tout premier choix du repêchage de juin de la LHJMQ. Les attentes sont déjà élevées envers le jeune hockeyeur qui n'a que 15 ans.

L'an dernier, dans le Midget AAA, Lafrenière a connu une saison de 33 buts et 50 passes en 36 matchs, soit une moyenne de 2,31 points par partie.

L'année précédente, alors qu'il jouait dans le Bantam AAA, il a récolté 69 points en 26 parties.

Alexis Lafrenière, qui mesure 6 pieds et pèse 171 livres, a donc à 15 ans un parcours exceptionnel dans le hockey mineur.

Il aura 16 ans qu'en octobre, ce qui assure déjà sa présence à Rimouski, ou du moins dans le Circuit Courteau, pour trois saisons avant qu'il ne soit éligible au repêchage de la Ligue nationale de hockey.

Premier point de presse

Mercredi matin, il a tenu son premier point de presse au Colisée de Rimouski.

Il est apparu comme un garçon calme, mais aussi conscient des attentes élevées à son égard. En même temps, il est très excité de s'amener à Rimouski et dans le hockey junior.

«J’essaie de ne pas trop m’en rajouter. J’essaie d’être moi-même et d’être le meilleur que je peux être», a dit Alexis Lafrenière.

«Je pense qu’avec cette attitude-là, ça va bien aller. Si je commence à me comparer avec les autres qui sont passés par ici, ça va me jouer dans la tête et ça va me nuire.»

«Il va faire son propre chemin», a déclaré de son côté Serge Beausoleil, entraîneur-chef, Océanic de Rimouski.

«Je pense qu’il est erroné d’aller dans le jeu des comparaisons avec Sidney [Crosby], qui est le meilleur joueur au monde. On va laisser notre petit gars de 15 ans faire son propre chemin. Je pense que c’est important qu’il se développe par lui-même.

Après l'entraînement de mercredi matin au Colisée, Alexis Lafrenière et 27 autres recrues ont pris la route de Saguenay.

Ils vont participer dès demain à un tournoi des recrues de trois jours auquel les équipes de Chicoutimi, Baie-Comeau et Québec participeront également.

Au terme de ce tournoi, Serge Beausoleil décidera quelles recrues auront l'occasion de participer au camp de sélection officiel de l'équipe, qui commence lundi au Colisée de Rimouski.