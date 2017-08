Que vous rêviez d’un voyage en Allemagne ou non, la saison du gril est toujours de circonstance pour surprendre vos convives avec une dégustation de bières et saucisses. Pour un accord réussi, il faut tenir compte du degré de cuisson (une saucisse très cuite développera des notes rôties qui apprécieront une bière plus foncée et elle-même grillée) et des saveurs dominantes de la saucisse (les piments forts ne mèneront pas au même accord qu’une saucisse à base de crème et de chair de poulet).

4 accords à essayer :

12 - Hefeweizen Weisswurst Photo courtoisie

Farnham, à Farnham

Qu’est-ce qui se passe en bouche ?

La chair crémeuse et protéinée de la saucisse rappelle le pain, tout comme le blé de la bière, alors que de vagues touches épicées et fruitées rejoignent les herbes vertes du Weisswurst.

Yakima IPA - Saucisse au cari Photo courtoisie

Le Castor, à Rigaud

Qu’est-ce qui se passe en bouche ?

Cette bière faisant désormais partie des classiques québécois, explose d’arômes d’agrumes et de fleurs, tout comme la touche chaleureuse du cari qui parfume la pièce ou la terrasse. L’amertume coupe court au déploiement des corps gras tandis que les fruits de la bière agissent comme un chutney qui allège la saucisse parfumée.

L’assoiffé 8 - Bacon et fromage Photo courtoisie

Brasseurs du Monde, à Saint-Hyacinthe

Qu’est-ce qui se passe en bouche ?

Les caramels et fruits foncés de la bière offrent une assise digne d’un confit au bacon et au fromage. Mais l’extrême richesse est compensée par une effervescence vigoureuse qui nettoie le palais entre les bouchées.

Rousse - Italienne douce Photo courtoisie

Boréale, à Blainville

Qu’est-ce qui se passe en bouche ?

La cuisson est ici l’une des clés de l’accord. En allant chercher des saveurs plus grillées, la saucisse se rapproche naturellement des bières plus foncées dont une partie des grains a été grillée. Les saveurs épicées de la saucisse apprécieront par ailleurs les délicats houblons épicés, de même que la présence céréalière, voire caramélisée, qui équilibre le tout.

Le saviez-vous ?

L’Allemagne compte aujourd’hui environ 1300 brasseries. Jusqu’ici, vous n’êtes peut-être pas trop surpris. Mais le même pays compterait aussi 1300 variétés différentes de saucisses ! Ceux qui croyaient que la Toulouse douce et la Toulouse forte donnaient un bon aperçu de l’univers de la saucisse, détrompez-vous !

► David Lévesque Gendron et Martin Thibault sont les auteurs de Les saveurs gastronomiques de la bière (Druide, 2013), sacré meilleur livre sur la bière aux Gourmand Awards, gagnant du premier prix littéraire mondial de la Bière, gagnant d’une médaille d’or au concours des livres culinaires canadiens de Taste Canada et finaliste pour le prix Marcel-Couture. David est aussi copropriétaire de la microbrasserie Vox Populi et Martin chapeaute la gamme Coureurs des Boires, brassée chez Oshlag.