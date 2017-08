Déclaration étonnante

Ignacio Piatti a pris tout le monde par surprise en déclarant au micro du Stade Saputo qu’il s’agissait peut-être de ses 10 derniers matchs avec l’Impact quand il a accepté son titre de joueur du match. Une fois l’effet de surprise passé, on se dit que c’est peut-être une manœuvre de négos puisque le vétéran est en pourparlers avec l’Impact pour une nouvelle entente. Disons que ses deux buts n’ont pas dû nuire non plus.

« Je n’ai pas trouvé la solution pour rester ici, a-t-il expliqué. C’est seulement ça. Je fais tout sur le terrain, mais ce n’est pas moi qui décide, c’est le club. »

Piatti, qui veut rester à Montréal, entend se concentrer sur la conquête de la Coupe MLS.

« Je veux continuer comme ça pour gagner la coupe cette année et bien partir. Je veux rester avec l’équipe, il faut parler avec quelqu’un d’autre. C’est mon agent et le président qui s’occupent de ça.»

Pour en revenir au match, Daniel Lovitz estime qu’une victoire décisive contre l’une des meilleures formations de la MLS a de quoi sonner l’alarme à travers la ligue.

«C’est certainement un bon message. On a joué une bonne première demie et on les a empêchés de faire ce qu’ils voulaient.»

Samuel Piette, qui disputait un premier match au Stade Saputo, estime que l’équipe a joué de la bonne façon. «On a bien joué nos cartes en plus de marquer rapidement, ce qui nous a donné confiance.»

Claque au visage

Patrice Bernier a mentionné que la défaite de 4 à 0 subie aux mains des Red Bulls de New York, à la fin juillet, a eu l’effet d’une bombe.

«Quand tu prends une claque à la face, tu ne tournes pas l’autre joue. Il fallait se réveiller.

«On l’a réalisé lors de ce match-là et lentement, match après match, on a démontré notre talent.»

L’Impact a remporté les trois matchs qui ont suivi ce cinglant revers.«C’est bien de démontrer qu’on est une bonne équipe même si dernièrement on a soulevé plein de questions», a reconnu le capitaine.