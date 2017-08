Des citoyens en guerre contre l’herbe à poux

Des Montréalais ont décidé de prendre les grands moyens pour tenter d’éradiquer l’herbe à poux, qui cause des symptômes d’allergies à une personne sur huit.

Line Bonneau et Irène Mayer estiment que la ville n’en fait pas assez pour contrer le problème. Les deux femmes ont donc décidé d’en arracher le plus possible pour aider les gens aux prises avec les symptômes allergiques.

Elles sont également très actives sur Facebook pour tenter de convaincre d’autres personnes et la ville d’agir.

Partout

En à peine une heure à la chasse avec Mme Bonneau, le 24 Heures a pu constater que l’herbe à poux prolifère très bien à Montréal. On en retrouve dans les parcs, près des trottoirs et sur les terrains privés. La mauvaise herbe se retrouve partout dans le sud du Québec et est en train de se propager vers le nord (voir autre texte).

Les allergies produites par l’herbe à poux durant sa période de fleuraison, qui bat son plein en ce moment, peuvent être assez sévères chez certaines personnes pour faire manquer des journées de travail, selon le Dr Pierre Gosselin de l’Institut national de la santé publique du Québec (INSPQ).

Papier sablé

Irène Mayer consacre en moyenne 2 heures par jour à arracher et signaler l’herbe à poux à Montréal. Elle raconte qu’il est presque impossible de vivre une vie normale sans prendre des médicaments lorsqu’on est allergique à la mauvaise herbe.

« C’est comme si on avait du papier sablé dans les yeux», décrit-elle en donnant comme exemple l’irritation causée par l’allergie.

La ville agit

Plusieurs arrondissements de Montréal admettent que l’herbe à poux est un problème sur leur territoire et combattent le problème d’une façon ou d’une autre. Mais selon Line Bonneau, ces efforts sont insuffisants.

Par exemple, dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal, la coupe ou l’arrachage d’herbe à poux fait partie de la routine des équipes d’entretiens des parcs. En plus, pour inciter les citoyens à s’occuper de leurs propres terrains et carrés d’arbres, l’arrondissement distribue au printemps des plantes à mettre dans leurs espaces verts et enrayer le développement de l’herbe à poux.

Du côté de Rosemont-La Petite-Patrie, l’arrondissement dit entretenir ses parcs et autres terrains publics propices au développement de l’herbe à poux en procédant l’arrachage des herbes, particulièrement de la mi-juillet à la mi-août, période où l’herbe à poux se développe pour fleurir. Les terrains privés sont la responsabilité des citoyens.

Cependant, un inspecteur de l’arrondissement visite les propriétaires de terrains privés signalés comme problématique par les citoyens pour demander que l’herbe à poux soit traitée. Même si l’arrondissement n’a jamais eu à aller jusque là, un propriétaire récalcitrant pourrait recevoir une amende si le terrain en question n’est pas entretenu.

L’herbe à poux gagne du terrain

Présente dans le Sud du Québec, l’herbe à poux est en train de se répandre vers le nord en raison des changements climatiques.

Des températures plus chaudes produisent une augmentation de la quantité de pollen produit et de la saison de croissance de l’herbe à poux, ce augmente le nombre de personnes touchées explique le Dr Pierre Gosselin, de l’Institut National de la Santé Publique du Québec.

Le nombre de personnes allergiques à la mauvaise herbe a doublé durant les 20 dernières années.

Selon Dr Gosselin, la plante se propage dans l’est et le nord du Québec parce que l’herbe à poux prolifère particulièrement bien dans la terre tournée et clairsemée longeant les nombreuses routes construites dans les dernières années dans ces régions.

Les centres urbains sont les zones les plus à risque à la propagation de l’herbe à poux.

« C’est les endroits les plus propices parce qu’il y a beaucoup de terre en friche, de routes, de terrains industriels, de stationnements [...] et d’autres terrains de ce genre-là où se développe plus facilement la mauvaise herbe », explique-t-il.