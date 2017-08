Direction le top 10 mondial pour Denis Shapovalov?

Le vice-président du développement de l’élite de Tennis Canada, Louis Borfiga, emploie les mots «talent, enthousiasme et générosité» pour décrire Denis Shapovalov, nouvelle sensation tennistique instantanée au pays après sa victoire éclatante contre l'éminent Espagnol Rafael Nadal et sa participation aux demi-finales de la Coupe Rogers.

Le talent, Borfiga l’avait décelé il y a de cela quelques années déjà, mais l’expert français responsable du Centre national d’entraînement (CNE) ne se vantera jamais d’avoir découvert un diamant brut chez les voisins ontariens.

«J’ai vu Denis pour la première fois à 11 ou 12 ans à Toronto, où il faisait des camps avec [l’entraîneur] André Labelle à Toronto, s’est-il souvenu en entrevue avec la chaîne TVA Sports, mercredi au Stade Uniprix, sur le même court où l’étoile canadienne est née la semaine dernière. Je voyais ce petit gaucher, déjà, il avait un beau coup de raquette. Je l’ai suivi de près par la suite.»

«Il faut être honnête : il avait beaucoup de talent à cet âge, mais de là à faire ce qu’il a fait à la Coupe Rogers, non, c’était impossible à prévoir. Quand ils ont 11 ou 12 ans, beaucoup de jeunes jouent bien dans le monde entier. Mais un garçon, c’est vers 15 ou 16 ans qu’on peut faire la différence et c’est à cet âge que Denis y est arrivé.»

Peur de rien

L’enthousiasme, Borfiga le ressent depuis qu’il côtoie Shapovalov sur une base régulière, soit depuis novembre dernier, quand l’entraîneur Martin Laurendeau l’a pris sous son aile à Montréal.

Le jeune Australien Bernard Tomic, actuel 95e joueur mondial qui a déjà atteint le 17e échelon de l’ATP, a récemment choqué la planète tennis en désavouant son sport. Or, il n’y a pas à s’inquiéter dans le cas de Shapovalov : on n’entendra pas ces mots sortir de sa bouche.

«Les grands sont des passionnés de tennis, ils en rêvent, a rappelé Borfiga. Ce n’est pas une contrainte pour Shapovalov d’aller sur le terrain. Il est joyeux à l’entraînement, il prend du plaisir et ne fait pas la tête.»

Non, «Shapo» affiche une autre forme d’arrogance, plus fraîche et plus sportive.

«C’est un garçon qui a beaucoup d’ambition et n’a pas froid aux yeux. Il n’a pas peur de fouler un court central.»

«L’année dernière, il m’avait étonné quand il avait demandé à jouer sur le central à Toronto à sa première Coupe Rogers; c’est quand même rare à 17 ans, ça prouve un certain caractère.»

«Ça démontre une mentalité de champion et on l’a bien vu ici à Montréal. Il affrontait Nadal et il est entré sur le terrain comme s’il jouait contre un adversaire normal. Cette qualité peut l’amener très loin.»

Sa générosité, Shapovalov l’offre aux partisans, et ce, même en plein match.

«Denis te laisse entrer dans son jeu, t’invite dans la rencontre. Il exprime ses émotions sur le terrain et c’est beau à voir», avait constaté l’ancien joueur professionnel canadien Robert Bettauer pendant la semaine à Montréal.

La route vers le sommet

Denis Shapovalov, à 18 ans seulement, vient d’entrer dans la cour des grands. Fini, les tournois Challenger. L’Ontarien à la tignasse blonde devra se frotter aux meilleurs de son sport sur une base hebdomadaire. Le guettent les pièges de l’emballement aujourd’hui, puis de la déception demain.

Heureusement pour le nouveau 67e joueur mondial, Louis Borfiga constate que son entourage veille au grain.

«Il devra s’adapter à ce niveau. Il va jouer de gros tournois et va parfois finir tôt alors qu’il avait l’habitude de se rendre très loin dans les compétitions. Le chemin est encore long», a-t-il mentionné.

«La foule l’a aidé à Montréal, c’est incontestable. Le tennis se joue parfois à deux ou trois points. Contre Nadal et [le Français Adrian] Mannarino [en quart de finale], il a gagné ces points. Maintenant, il devra retourner parfois sur des courts secondaires où se trouveront peu de spectateurs. Ce sera un changement brutal.»

«Denis va vite revenir à la réalité en affrontant des joueurs au 150e rang mondial lors des qualifications des Internationaux des États-Unis.»

«Il est évident qu’il va y avoir un emballement, mais Martin a beaucoup d’expérience et saura comment le canaliser. [...] Denis est bien entouré. Il lui faudra ce soutien, il y aura des pièges à éviter. Je ne suis pas inquiet, ce ne sera pas un long fleuve tranquille. Tous les champions surmontent les moments difficiles.»

Le début d'une belle histoire

Cap sur le futur pour Shapovalov; la prochaine fois qu’il rencontrera sur sa route Alexander Zverev, ce jeune de 20 ans qui figure déjà au sein de l’élite mondiale, le Canadien voudra venger sa défaite en demi-finale à Montréal contre l’Allemand. Est-ce le début d’une grande rivalité semblable à celle entre Nadal et Roger Federer?

«Ça promet. Ces joueurs nous offriront de grands combats dans quatre ou cinq ans. L’objectif pour Denis dans les cinq prochaines années est de se retrouver dans le top 10. Après, tout peut arriver.»

Qui sait; peut-être verra-t-on un jour Shapovalov soulever un trophée du Grand Chelem?