Discours anti-immigration: Anne Guérette ne condamne ni La Meute ni Atalante Québec

Anne Guérette lance un appel à la tolérance en réaction à la montée du discours anti-immigration à Québec. Contrairement à Régis Labeaume, elle refuse cependant de lancer la pierre à des groupes comme La Meute et Atalante Québec.



La candidate à la mairie de Québec a senti le besoin de convoquer la presse, mercredi matin, pour lancer un appel au calme en prévision de la manifestation planifiée par La Meute dimanche prochain afin de protester contre le «fléau de l’immigration illégale» et de la contre-manifestion organisée en même temps par le groupe «Bienvenue aux réfugiés».



«C’est un sujet chaud, qui vient chercher les émotions mais soyons tolérants, ouverts, prenons le temps d’écouter tout le monde aussi pour ne pas trop s’énerver. Je pense que, comme maire, on a la responsabilité d’appeler à la tolérance et de rassurer nos citoyens, (leur) dire qu’on s’en occupe», a-t-elle déclaré, écorchant au passage le maire Labeaume pour son silence des derniers jours.



En juillet dernier, le maire de Québec avait cependant fait une sortie remarquée contre La Meute et les autres groupuscules souvent associés à l’extrême-droite. «C’est extrêmement toxique. On est dans l’extrême droite qui se conte des peurs et qui se crée des espèces de milices», avait-il déclaré, invitant ces groupes à se tenir tranquilles sur le territoire de la Ville de Québec.



Le bénéfice du doute



«Tout ce qui s’appelle extrémisme, manque de respect, on n’est pas en appui à ça, c’est certain», a exprimé Mme guérette en mêlée de presse mercredi.

Prudente, elle n’a cependant pas voulu associer le groupe La Meute à l’extrémisme qu’elle dénonce de façon générale et n’a pas voulu non plus condamner le message «Remigration» sur la banderole controversée d’Atlante Québec, accordant le bénéfice du doute aux deux groupes.



«Je ne veux pas mettre de l’huile sur le feu. Je pense que le maire Labeaume a alimenté l’escalade, ce n’est pas comme ça que je veux travailler. Laissons-les aller, demandons-leur comme élu, disons-leur aujourd’hui de faire les choses dans le respect et la tolérance; ils ont le droit de s’exprimer mais de façon respectueuse.»



Au cabinet du maire Labeaume, on nous a fait comprendre que le maire – actuellement en vacances – ne réagirait pas aujourd’hui à la sortie d’Anne Guérette.