Es-tu le meilleur joueur Nintendo? Viens le prouver!

Vous rappellez-vous du film The Wizard? C’est ce film de 1989 qui mettait en vedette Fred Savage, Jenny Lewis et, SURTOUT...



le Power Glove

et Super Mario Bros. 3 qui était dévoilé aux joueurs nord-américains pour la première fois.

À l'origine d'un tournoi?

Le tournoi où se boucle le film n’est pas sans rappeler le Nintendo World Championships qui était lancé l’année suivante.



L’enjeu était simple: en 6,21 minutes, les joueurs devaient cumuler les meilleurs pointages possibles en jouant à des versions écourtées de Super Mario Bros., Tetris et Rad Racer.



De l’honneur puis des gros sous



Aujourd’hui, les exemplaires de la cassette Nintendo World Championships valent une fortune chez les collectionneurs.



Certains passionnées ont été jusqu’à payer 19 000 $ américains pour mettre la main sur l’une des 90 cassettes produites pour la compétition originale.

Photo: JJ Hendricks / Wikipedia

Sa variante dorée, produite qu'en 26 exemplaires pour un concours du magazine Nintendo Power, vaut plus de 26 000 $ américains selon le site pricecharting.com.



Le retour du tournoi... et une mauvaise nouvelle



À ce jour, l’entreprise a tenu que deux éditions de ce tournoi pour déterminer qui était le maître des jeux Nintendo.



Bonne nouvelle, la troisième édition se tiendra cette année. Joueurs canadiens et américains peuvent y participer!



Mauvaise nouvelle, le Québec est toutefois exclu.

Ce qui a inspiré Arcade MTL a organisé sa propre variante du tournoi.

Une NES, un «drink» et de l'honneur

Le 25 août, vous pourrez vous affronter au bar en jouant au ROM de la cassette originale. Oui, oui, les mêmes jeux et le même laps de temps seront mis de l’avant.

Les trois meilleurs scores de la soirée recevront des prix allant d’une console NES originale jusqu’à une consommation gratuite (et, en prime, de l’honneur).



Détails sur la page Facebook de l’événement.