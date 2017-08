Paul Piché et Daniel Boucher chanteront pour Petite-Vallée

PETITE-VALLÉE | Quelques heures à peine après l’incendie du Théâtre de la Vieille Forge de Petite-Vallée en Gaspésie, l’équipe du Festival en chanson entamait une campagne de financement qui s’amorcera par un concert-bénéfice mettant en vedette Paul Piché et Daniel Boucher.

L’organisation souhaite surfer sur la vague de mobilisation et de solidarité suite au feu qui a ravagé le cœur artistique de Petite-Vallée, en mettant sur pied dès maintenant une campagne de financement pour supporter la reconstruction rapide de la salle de spectacle.

Si le théâtre était assuré, l’organisation ne cache pas qu’elle avait un projet d’améliorations et d’agrandissements du bâtiment d’environ 1 M$ qui se tramait avant l’incendie. Les cuisines devaient être agrandies et des bureaux ajoutés. «Les assurances ne couvriront pas cette partie-là et aussi quand tu reçois des subventions du gouvernement, ça prend toujours des mises de fonds», a dit le directeur du Festival en chanson Alan Côté, au sujet de la campagne de financement tout juste entamée. L’objectif n’a pas été fixé à ce jour.

Un premier concert-bénéfice aura lieu ce mardi 22 août au Camp Chanson de Petite-Vallée, mettant en vedette Paul Piché qui viendra présenter gracieusement son spectacle célébrant ses 40 ans de carrière, avec en première partie Daniel Boucher, qui a lancé la sienne grâce au festival de Petite-Vallée.

Paul Piché a lui-même offert à Alan Côté de s’arrêter à Petite-Vallée sur son chemin pour un concert-bénéfice, étant de passage dans les Maritimes et aux Îles-de-la-Madeleine pour des spectacles. Informé de ce projet, Daniel Boucher s’est empressé d’offrir ses services pour la première partie.

D’autres événements s’organisent dans les grands centres également dans les semaines et mois à venir. L’Équipe Spectra a approché le directeur artistique du festival, Alan Côté, pour lui prêter gratuitement, entre autres, la salle du Métropolis, à Montréal.

Attendre avant une décision

Le Réseau des organisateurs de spectacles de l’Est-du-Québec (ROSEQ) souhaite prendre son temps avant d’agir et préfère se concerter avant de prendre une décision.

«On va prendre un peu de recul, on va avoir un conseil d’administration le premier septembre», a déclaré Solange Morissette, la directrice générale du ROSEQ. «C’est sûr qu’on va faire quelque chose. C’est trop prématuré. Je sais que déjà à Rimouski il y a des gens qui veulent se mobiliser, mais c’est pas encore officiel.»

Les causes de l’incendie demeurent inconnues. Une enquête se poursuit.

– Avec la collaboration de l'Agence QMI