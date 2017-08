Grands Prix cyclistes: Peter Sagan de retour au Québec

Le double champion du monde Peter Sagan sera de retour à Québec et Montréal pour les deux Grands Prix cyclistes le mois prochain.



Les effectifs des équipes ne sont pas encore officialisés à ce jour, les deux grands acteurs de l’édition des GPCQM 2016, Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) et Greg Van Avermaet (BMC Racing Team) ont validé leurs présences, tout comme le vainqueur du Tour d’Italie Tom Dumoulin (Team Sunweb) et le deuxième du dernier Tour de France, également vainqueur à Québec en 2015, Rigoberto Uran (Cannondale Drapac Pro Cycling Team).



Les courses de niveau UCI WorldTour auront lieu le 8 septembre à Québec et 10 septembre à Montréal



L’an dernier, le champion du monde Sagan et le champion olympique Van Avermaet avaient pris les deux premières places des deux épreuves avec une victoire de Sagan à Québec et de Van Avermaet à Montréal. Le coureur belge est d’autant plus impatient puisqu’il occupe actuellement la tête de l’UCI WorldTour.



Quant à Sagan, exclu du Tour de France 2017, sa motivation grimpe en flèche puisqu’il aimerait bien mettre la main sur un 3e sacre mondial à la fin septembre en Norvège.

Quelques Québécois seront au départ des épreuves, notamment Antoine Duchesne et Guillaume Boivin. De son côté, Hugo Houle participera à la Vuelta, le Tour d’Espagne qui commence ce samedi.