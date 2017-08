Je sors, je reste

JE SORS :

- VISITE GUIDÉE

Montréal Burlesque: Visite de l’ancien Red Light

La visite guidée de Montréal Burlesque est un voyage dans les années 40, où la métropole était reconnue pour son nightlife flamboyant et ses cabarets burlesques qui enchantaient les musiciens et les touristes du monde entier. On y visite entre autres le Quartier des spectacles qui, autrefois, était le Red Light. *Ce soir à 20h30, devant la Taverne du Midway

- ART VISUEL

Vue de ruelle

Vue de ruelle est une initiative du Regroupement des écoquartiers et de vidéastes québécois. Dans plusieurs ruelles vertes du Sud-Ouest et de Hochelaga-Maisonneuve, des projections vidéo mettront en lumière ces petits trésors cachés urbains. Petits et grands sont invités à participer aux activités, avant la projection.

Ce soir à 17h30 à la ruelle Parvis de Biencourt (rue De Biencourt entre Briand, Monk, Jacques Hertel et Maricourt) et la ruelle Beaulieu entre Beaulieu, Monk, Jolicoeur et Jacques Hertel

- THÉÂTRE

Dix, la pièce

Attention, Dix, la pièce n’est pas une pièce de théâtre pour les oreilles sensibles! Cinq couples se retrouvent dans un lit, après avoir passé à l’acte et nous plongent dans plusieurs situations loufoques. Alors, que se passe-t-il après le sexe? À vous de le découvrir! *Ce soir à 20h, à La Comédie de Montréal

- CONCERT

Amylie, Les Éclats

L’auteure-compositrice-interprète Amylie nous plonge dans son univers poétique et ses mélodies pop rock et douces. On adore ses accompagnements à la guitare qui donnent des rythmes très folk et sa voix douce à la Janet Jackson. *Ce soir à 21h, au Bistro l’Ange Cornu

- CINÉMA

Cinéma urbain: Talent Tout Court

Encore à la belle étoile, le Cinéma urbain vous invite à visionner, ce soir quelques courts métrages par la programmation Talent Tout Court. Vous pourrez y découvrir des talents du septième art d’ici avec des titres comme L’Homme qui plantait des arbres ou encore Le futur proche. *Ce soir à 21h, à la Place de la Paix

JE RESTE

- DVD

Primaire

Le drame français Primaire nous ouvre sur le quotidien d’une enseignante de l’école primaire. Un jour, des circonstances particulières lui font prendre sous son aile un garçon de sa classe, abandonné par sa mère. Toutefois, cette décision viendra compliquer les choses. *Sortie depuis le 15 août

- LIVRE

Hollywood ne répond plus

Les années 60. Hollywood. C’est la rivalité entre la bombe blonde Marilyn Monroe et la légende brune Elizabeth Taylor. Lorsque l’une est au sommet de sa gloire, l’autre est à sa descente aux enfers. La boîte 20th Century Fox traverse en même temps une crise financière qui risque de faire tomber le cinéma hollywoodien. *Sortie en librairie depuis le 19 juin

- TÉLÉ

Amy

Le destin tragique de la chanteuse Amy Winehouse est raconté dans ce fabuleux documentaire, sortie près de quatre ans après sa mort. L’artiste à la voix feutrée a marqué le monde entier par ses chansons, malgré les tourments et sa dépendance aux drogues et à l’alcool. *Aujourd’hui à 14h, sur les ondes de ARTV

***Coup de cœur d’Anne-Lovely

EN VILLE: Aire commune

Aire commune est un tout nouvel espace de réseautage et de travail qui ouvre ses portes aujourd’hui. Situé en plein cœur du Mile-End, il s’agit du tout premier site extérieur imaginé pour mousser la créativité des entrepreneurs. Il y a trois salles de réunions aménagées dans des conteneurs recyclés. Une programmation diversifiée sera prévue dans les prochaines semaines comme les jeudis 5 à 7 par Nightlife.ca et les conférences aux vendredis PRO. *Ouvert à partir d’aujourd’hui aux abords du champ des Possibles à l’angle des rues Bernard et De Gaspé