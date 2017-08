Jered Weaver se retire

Le lanceur des Padres de San Diego Jered Weaver a annoncé sa retraite de la compétition, mercredi, mettant fin à une carrière de 12 saisons dans le baseball majeur.

Choix de premier tour, le 12e au total, des Angels d’Anaheim au repêchage de 2004, le droitier a éprouvé des ennuis cette année. Il a échappé ses cinq décisions et conservé une moyenne de points mérités de 7,44, sa dernière présence sur la butte remontant au 19 mai. Le Californien a maintenu une fiche à vie de 150-98 et une moyenne de 3,63, en plus de réussir 1621 retraits sur des prises.

«J’ai travaillé fort pour revenir au monticule, mais mon corps ne me permet plus de lancer au niveau souhaité, a déclaré l’homme de 34 ans dans un communiqué des Padres. Je suis excité d’amorcer le prochain chapitre de ma vie et je vais en profiter pour rattraper le temps perdu avec ma famille.»

Weaver a été invité trois fois au match des étoiles, de 2010 à 2012.