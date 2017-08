L'arbitre Hernandez devrait se trouver un autre emploi, selon Ian Kinsler

L’arbitre Angel Hernandez a encore fait parler de lui cette semaine, puisqu’il s’est attiré les foudres du joueur de deuxième but des Tigers de Detroit Ian Kinsler, qu’il a expulsé du match de lundi contre les Rangers du Texas.

Chassé pour avoir argumenté avec trop de vigueur une prise appelée par l’officiel qui travaillait derrière le marbre, Kinsler en a ajouté le lendemain, mais devant les journalistes.

«Non, je ne suis pas surpris de voir à quel point il est mauvais, a-t-il dit au site detroitnews.com. Je ne sais pas comment il a pu rester aussi longtemps dans le baseball majeur en étant aussi médiocre. Il devrait réorienter sa carrière, réellement.»

«Si je dois payer une amende pour avoir dit la vérité, qu’il en soit ainsi, a continué Kinsler, qui a tenu à ce que ses propos soient diffusés. Il bousille des matchs de baseball, c’est triste. [...] Il change le déroulement d’une rencontre. [...] Je ne suis pas fâché contre lui, mais il doit simplement partir.»

Controverse

Hernandez a intenté plus tôt cette année une poursuite judiciaire contre les ligues majeures, estimant avoir été victime de discrimination raciale dans certaines décisions prises au cours des dernières années. Le Cubain croit notamment qu’il aurait dû être sur le terrain pendant la Série mondiale, un privilège qu’il n’a pas obtenu depuis 2005.

Toutefois, un sondage mené par le réseau ESPN auprès des joueurs en 2010 indiquait que 22 % d’entre eux identifiaient Hernandez comme le pire officiel du circuit.

Le principal intéressé préfère de son côté ne pas s’attarder aux opinions, aussi défavorables soient-elles.

«Ça n’a pas d’importance. Pour Kinsler, je n’ai rien à dire, car je n’ai pas la liberté de le faire. Je ne suis qu’un arbitre et vous savez ce qu’on doit faire quotidiennement. On a un travail à effectuer, de jour ou de soir, et c’est ce que nous faisons, a-t-il mentionné. Je ne me préoccupe pas de ce qu’il dit. Je me soucie surtout de bien faire mon boulot, le mieux possible»

L’homme de 55 ans est à l’emploi du baseball majeur depuis 1993. Ayant été en poste au cours de la récente classique des étoiles, son dossier en cour sera réglé ultérieurement.