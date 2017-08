Le 98,5 FM coupe la musique

Finie, la musique au 98,5 FM. La station montréalaise deviendra une radio 100 % parlée cet automne. Parmi les nouveautés qui viendront combler la grille de programmation du poste, on signale Vice et versa, une émission animée par Judith Lussier et Sylvain Lévesque.

En entrevue au Journal, le vice-président programmation et information du 98,5 FM, Michel Lorain, indique qu’il s’agit d’une évolution naturelle pour l’antenne. «Après avoir consolidé notre grille en semaine, c’était la prochaine étape. L’offre musicale est grande à Montréal. Les auditeurs ont l’embarras du choix. On pense qu’on peut tirer notre épingle du jeu en présentant des émissions de contenu la fin de semaine.»

Débats gauche-droite

L’émission Fan de musique animée par Éric Arson laissera sa place à Vice et versa à compter du 26 août. Chaque samedi et dimanche à 11 h, la blogueuse féministe Judith Lussier et l’ancien député caquiste Sylvain Lévesque débattront sur divers sujets chauds.

«En faisant des émissions tests, on a compris qu’on s’entendait sur à peu près rien! lance Sylvain Lévesque. Je suis un gars de Québec, Judith habite le Plateau-Mont-Royal. Je suis centre-droit; elle est plus campée à gauche... Disons qu’on a une grosse différence de vision.»

Bien qu’ils défendent des idées divergentes, les deux animateurs se livreront des joutes verbales empreintes de respect, nous dit-on. «La radio permet d’avoir des débats d’idées sans s’entretuer», indique Judith Lussier.

Vice et versa donnera la parole aux auditeurs en ouvrant les lignes téléphoniques. Si l’émission était entrée en ondes ce week-end, le tandem aurait discuté des immigrants illégaux, observe Sylvain Lévesque. La montée de l’extrême droite au Québec aurait aussi été au programme.

Phénomènes étranges

Outre Vice et versa, le 98,5 présentera Mythes et complots, une émission animée par Jeffrey Subranni dans laquelle Christian Page discutera de sujets «un peu étranges» comme les ovnis, les maisons hantées, les apparitions de yéti, etc. Ailleurs, Daniel Boudreault pilotera le magazine automobile Autos 360 et Les amateurs de sports profitera de plus de temps de glace en fin de journée.