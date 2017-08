Le gouvernement et l’industrie forestière se renvoient la balle

Jusqu’en 2013, « l’industrie avait la planification forestière entre les mains », indique Francis Forcier, ingénieur forestier et directeur stratégique au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec (MFFP).

C’est seulement après le moratoire de l’Entente boréale qu’avaient signée les compagnies et les écologistes, entre 2010 et 2012, que l’État a pris le contrôle de la forêt publique et a commencé à attribuer des territoires de coupes, indique le fonctionnaire.