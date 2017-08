Non, mais y en arrive-tu des affaires dans la vie ? Surtout che-nous où, cette année, les migrants poussent plus vite que le blé d’inde. Dans la seule dernière semaine, on a découvert qu’on a peut-être un champion du monde de tennis ayant le même prénom que le maire qui tient à ramener les enfants au centre-ville pendant que les parents se poussent en banlieue.

On est tous ébahis parce que les Clinton sont à North Hatley et que les enfants commandent en français. Wow ! Il est beau notre monde à l’envers alors que les policiers se coffrent entre eux pendant que, gentiment, les Hell’s ont un kiosque au Salon de l’Agriculture. Qu’est-ce que tu veux de plus ?

Qui a dit qu’on n’a pas un été à tout casser alors que Montréal, côté course automobile, est soudainement devenue la Monaco électrique du monde sous les yeux de Kate Upton, repartie avec un chèque de 150,000 dont on n’a jamais vu la signature.

PAS SI PIRE

De Père en Flic pète des scores inespérés qui, d’ailleurs, battront toutes les assistances du Festival des Films du Monde des 10 dernières années. Côté canadien, on est juste assez flyés alors que notre premier ministre est toujours dans les airs et que notre gouverneure générale c’est une astronaute.

On en arrache un peu avec la météo, mais, encore là, on n’aura jamais eu autant de framboises qui sont bien meilleures qu’un coup de soleil.

Regardez-nous. Nous sommes beaucoup plus heureux que Kim-Jong Un, Donald Trump ou Poutine. On a peut-être perdu Markov et Radulov, mais, au moins, on va avoir un nouveau pont Champlain. Ben bon pour eux autres. Un rien nous amuse.

T’AUSSI

Quand mes amis me manquent, je fais comme avec les échalotes.

Je les fais revenir au vin blanc.

À Lacolle, les sans-abri poussent comme des sans-pignon.

Au début, Matelas Bonheur, je pensais que c’était un motel.

Nouvelle religion, catho-judéo-musulmano-mormono-bouddho-indouiste. 76 jours de congé par année.

Rats au centre-ville. Ils sortent vers rongeurs et rentrent vermine nuit.

À DEMAIN

Si le fun pogne après vous... laissez-vous faire.