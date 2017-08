Avant de devenir le banlieusard que je suis, j’ai habité pendant près de 10 ans sur l'île de Montréal. Je me suis baladé. Plateau, Rosemont, Villeray et compagnie. Je garde plein de bons souvenirs de mes années sur l’île. Les restos, les bars, les rues et ruelles sont comme des petits carnets où j’ai pris en note mes meilleurs moments de ma vie de jeune adulte.

Mais, étrangement, une des choses dont je m’ennuie le plus est mon scooter. Oui, je sais, ça sonne très adolescent comme phrase, mais je l’assume parfaitement. Lors de mon dernier été sur l’île je m’étais procuré un scooter. Je l’avais acheté d’un monsieur qui était maintenant trop âgé pour s’en servir. Il était triste de me le céder, mais en même temps content de voir que sa «zezette» allait donner du bonheur à un nouveau maître.

Et, en effet, maudit que j’ai du fun. Pendant un été j’ai arpenté les rues de Montréal sur mon fidèle destrier motorisé. Il n’y avait rien pour m’arrêter, sauf peut-être la pluie. Je le prenais pour aller à mes meetings, à mes spectacles et même à mes dates. D’ailleurs la première fois que je suis allé prendre un verre avec la demoiselle qui est devenue mon épouse, je l’ai fait en scooter.

L’année suivante, j'ai déménagé sur la Rive-Sud pour commencer une nouvelle vie. Compte tenu de la distance que j’avais maintenant à parcourir pour me rendre sur l'île, j’ai dû me départir de mon ami à gaz. J’ai fait comme ce vieil homme et j’ai passé le flambeau. Un jeune homme et sa copine cherchaient un 2e véhicule estival. Quelque chose de pas cher et de trippant.

Je n’étais quand même pas en deuil de mon scoot, personne n'est mort, il ne faut pas charrier. Mais quand j’allais à Montréal, l’été, je me rappelais du plaisir que j’avais de me balader, la tête haute et le vent dans la face.

Il y a quelques jours, un petit magasin de scooters, Vespa Montréal, m’a proposé de prendre une de leurs machines pour quelques jours. Question d’avoir un peu de fun et faire un de la promo. Alors, pendant 4 jours j’ai renoué avec le bonheur du 50cc. Même si j'habite Longueuil, j’ai décidé de faire le trajet jusqu'à Montréal quand même.

Quel feeling incroyable que de passer sur le pont Jacques-Cartier sur mon petit 2 roues. Sentir le vent du fleuve cogner sur mes joues, l’odeur des voitures, du bitume et de la nostalgie. J’avais le sentiment d’être un rebelle, un bad boy, même si, en réalité, je sais que j’avais juste l’air d’un adolescent avec un casque qui me donne le look d’une fourmi atomique (selon l’avis de ma blonde).

On dit souvent que le bonheur est dans les petites choses et c’est sûrement vrai. Lors de ces quelques jours, j’ai retrouvé une de ces petites choses. Le sourire aux lèvres et le vent dans la face.