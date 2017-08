Les Alouettes se préparent pour Ricky Ray

MONTRÉAL | Les Alouettes de Montréal se préparent à affronter les Argonauts de Toronto à nouveau le week-end prochain.

Il s'agira d'un deuxième match en autant de semaines entre les deux rivaux. Les Montréalais se sont imposés au compte de 21-9, vendredi dernier.

Les Alouettes, qui partiront vendredi pour Toronto, feront tout de même face à un défi différent. En effet, le quart-arrière des Argonauts Ricky Ray risque fort d'être de retour au jeu samedi, lui qui a manqué le dernier duel.

«Son point fort, c'est son habileté à lancer le ballon, à faire des passes précises, a mentionné l’entraîneur des Alouettes, Jacques Chapdelaine, lors de l’entraînement de mercredi.

«Donc, pour nous, on s'ajuste un peu, mais on se souvient que Marc Trestman a utilisé le jeu au sol avec un certain succès contre nous lors de la dernière partie, donc on garde ces choses-là en tête», a ajouté Chapdelaine.

Selon le joueur de ligne offensive Luc Brodeur-Jourdain, Ray ne sera peut-être «pas nécessairement à son mieux», puisqu'il revient au jeu après une semaine d'absence alors que sa blessure à l'épaule devait l'en écarter pour plus d'un mois.

«Il s'expose contre notre défensive à pressions multiples, a-t-il souligné. Si on réussit à se rendre au quart-arrière, on peut lui faire mal.»

Ce match-retour, en quelque sorte, promet donc d’être relevé.

«Ils vont être prêts pour ce match, a mentionné le quart-arrière Darian Durant, mercredi. Nous devrons nous assurer d'égaler leur intensité, d'autant plus qu'ils joueront à domicile.»