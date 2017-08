Loge de Zambito: Tétrault ne se souvient pas

Le candidat libéral Éric Tétrault ne sait plus combien de temps il a passé dans la loge de Lino Zambito lors du spectacle de Céline Dion, en 2008.

La version de M. Tétrault a évolué concernant la soirée controversée dans la loge de l’ex-entrepreneur en construction où étaient présents la vice-première ministre Nathalie Normandeau et son chef de cabinet Bruno Lortie, notamment.



Mardi M. Tétrault, candidat à l’élection partielle dans Louis-Hébert à Québec, laissait entendre qu’il n’était resté que quelques minutes dans la loge.



«Quand je suis arrivé [...] j’ai vu arriver monsieur [Zambito] que je connais pas. Je me suis dis que peut-être je n’étais pas au bon endroit et j’ai quitté [...] j’ai pris mes choses et je suis reparti chez moi», avait-il relaté au FM93 à Québec.



Mercredi matin, il a toutefois apporté quelques nuances. «Je suis allé, j’ai constaté que je n’étais pas au bon endroit, puis à un moment donné, on a quitté. C’est tu après 5 minutes, après 7 minutes, après 8, 12, 30, je ne peux pas vous dire je ne m’en souviens pas, ça fait 10 ans», a-t-il dit sur les ondes de RadioX. M. Tétrault était alors chef de cabinet du ministre de la Sécurité publique, Jacques Dupuis.



Cela contraste encore une fois avec ses déclarations à l’UPAC, comme le révélait notre Bureau d’enquête, mercredi. Aux policiers, il avait soutenu être parti «à l’entracte ou une pause », au moment où le maire de Laval de l’époque, Gilles Vaillancourt, était arrivé, car il se sentait mal à l’aise.



En onde, il a également attaqué la crédibilité de Lino Zambito. «Je n’ai pas vraiment l’intention de jouer un match de tennis bien bien long avec quelqu’un que je ne connais pas, qui est un criminel avoué et dont certaines affirmations ne semblent pas être remises en question par certains médias», a-t-il expliqué à RadioX.



Nous avons sollicité une entrevue auprès de M. Tétrault, mais il a refusé. Sa conseillère politique a d’abord soutenu qu’il était aujourd’hui en congé avec sa famille.



Après qu’il ait accordé une entrevue à RadioX en matinée à Québec, on nous a expliqué qu’il privilégiait les médias locaux pour ensuite nous dire que M. Tétrault considérait avoir déjà répondu aux questions quant à sa présence dans la loge de M. Zambito.



Un cadeau à 1200 $

À RadioX mercredi, il n’a pas abordé la question de la personne qui a défrayé le coût de son billet et celui de sa conjointe au Centre Bell pour le concert de Céline Dion. Au dire de M. Zambito, qui soutient avoir payé le billet, la valeur de ce cadeau était d’environ 1200 $.



M. Tétrault avait déclaré au FM93 la veille: «J’ai l’habitude de payer mes billets, mais je ne me souviens pas.» Aux enquêteurs de l’UPAC qui l’avaient interrogé dans le cadre l’opération Lierre sur le financement politique, il a plutôt dit qu’il n’avait pas payé et qu’il se croyait l’invité de la vice-première ministre Nathalie Normandeau. C’est ce que notre Bureau d’enquête a constaté dans des documents de sources policières.



Une rencontre passée sous silence

Dans une autre entrevue radio à Énergie, mardi, M. Tétrault a aussi refusé de dire si Mme Normandeau était présente dans la loge, réservant sa réponse pour les «autorités compétentes, si elles veulent le savoir».



Alors que l’animateur Jérôme Landry lui demandait s’il avait déjà été interrogé à ce sujet par l’UPAC, M. Tétrault a omis de dire qu’il avait déjà été interrogé par les policiers.



«On m’a demandé si je serais éventuellement disponible. Et j’ai dit oui, je serai éventuellement disponible si vous voulez avoir ma version des faits.»



M. Zambito a plaidé coupable en 2015 à des accusations de fraude, complot et corruption de fonctionnaire. Nathalie Normandeau et Bruno Lortie sont accusés de fraude, de complot, de corruption et d’abus de confiance notamment.



– Avec la collaboration d'Alexandre Robillard