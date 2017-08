Nouveau contrat de travail et hausse de salaire pour les policiers

Un patrouilleur avec six années d’ancienneté gagnera 10 000$ de plus par année d’ici 2021, en vertu de la nouvelle convention collective des policiers de Montréal alors qu’un capitaine engrangera quant à lui 13 000$ de plus.

Le Journal a calculé l’évolution d’ici 2021 de l’ensemble des salaires des policiers syndiqués en fonction des augmentations salariales que Montréal leur a consenties à la suite d’une négociation de plusieurs mois de leur nouveau contrat de travail.

En plus de leur salaire de base (voir encadré), les policiers ont obtenu que leur «prime de métropole» soit majorée graduellement passant de 4% à 7,5% du salaire d’ici les 4 prochaines années.

Montréal leur attribue également une «prime de niveau de service» de 5% qui sera également implantée graduellement d’ici 2020.

Personne à la ville ni au service de police n’était disponible hier pour expliquer combien de policiers toucheront ces primes et quels en sont les critères.

Les policiers devront toutefois augmenter leurs cotisations salariales au régime de retraite, passant de 7% à 13,75%, pour qu’il y ait un partage 50/50 entre l’employeur et les employés dans le financement du régime de retraite.

Négociations difficiles

Les policiers de Montréal étaient sans convention collective depuis 2014. Depuis 2015, les policiers portaient des pantalons de camouflage en guise de moyen de pression.

Ils ont également perturbé des évènements importants comme l’illumination du pont Jacques-Cartier dans le cadre des fêtes du 375e anniversaire de Montréal, ce qui avait soulevé la colère du maire Denis Coderre qui avait ordonné la tenue d’une reprise du spectacle.

La Ville et les policiers en sont finalement venus à une entente qui a été entérinée à 95% par les policiers jeudi dernier, ce qui a mis fin à trois ans de bras de fer.

La Ville de Montréal a dévoilé mercredi certains détails de ce nouveau contrat de travail valide jusqu’en 2021, mais ni la Ville ni le SPVM ne voulaient en dire davantage tant que la convention n’est pas adoptée par le conseil municipal.

Cadets

Par ailleurs, Montréal estime qu’elle fera des économies de 6,2 M$ annuellement en attribuant aux cadets une partie de la gestion de la circulation autour des chantiers de construction plutôt qu’aux policiers, qui accomplissaient cette tâche à 60$ de l’heure en temps supplémentaire.

Les cadets seront payés quatre fois moins cher que les policiers et pourront accomplir jusqu’à 75% des heures de surveillances pour les chantiers moins complexes.

Certaines questions restent toutefois sans réponses, puisque selon le SPVM, les cadets ne travaillent actuellement à temps plein qu’en période estivale.

Le service de police n’a pas voulu dire mercredi si davantage de cadets seront embauchés pour effectuer la gestion de la circulation à l’extérieur de la période estivale.

Comparaison des salaires

En tenant compte des différentes augmentations salariales consenties chaque année aux policiers de Montréal d'ici 2021, voici le salaire de base (sans les primes) des différents corps de métier dans 4 ans. Le salaire de 2014 est celui que les policiers touchent depuis la fin de leur dernière convention collective.

Constable à l'embauche:

2014: 40 837$

2021: 46 106$

Constable 6e classe (après 12 mois):

2014: 45 459$

2021: 51 325$

Constable 5e classe (après 24 mois):

2014: 50 853$

2021: 57 415$

Constable 4e classe (après 36 mois):

2014: 57 017$

2021: 64 375$

Constable 3e classe (après 48 mois):

2014: 63 951$

2021: 72 204$

Constable 2e classe (après 60 mois):

2014: 69 344$

2021: 78 483$

Constable 1ere classe (après 72 mois):

2014: 77 050$

2021: 86 993$

Agent senior-poste de quartier, intervention:

2014: 79 361$

2021: 89 603$

Sergent et sergent détective:

2014: 85 523$

2021: 96 561$

Sergent superviseur de quartier:

2014: 89 799$

2021: 101 388$

Sergent Coach:

2014: 92 493$

2021: 104 430$

Lieutenant et lieutenant détective:

2014: 94 076$

2021:106 218$

Capitaine et capitaine détective:

2014: 102 543$

2021: 115 777$

Les augmentations salariales consenties sont les suivantes :