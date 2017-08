Patrick Dempsey tournera au Québec

Patrick Dempsey passera beaucoup de temps au Québec au cours des prochains mois. L’acteur connu pour avoir incarné le docteur Derek « McDreamy » Shepherd dans la populaire émission Grey’s Anatomy a en effet décroché le rôle principal de la série télé américaine The Truth About The Harry Quebert Affair qui est présentement en tournage à Forestville et qui sera aussi tournée à Montréal dans quelques semaines.

Le tournage de cette série de dix épisodes a débuté plus tôt cette semaine sur une plage de Forestville, sur la Côte-Nord. Après un séjour de deux semaines à Forestville, la production se déplacera à Montréal et ses environs pour environ trois mois, a appris Le Journal. Le tournage de la série doit se poursuivre jusqu’en décembre.

Produit par le studio MGM Television pour la chaîne payante Epix, The Truth About The Harry Quebert Affair s’inspirera du livre La vérité sur l’affaire Harry Quebert, un best-seller de l’auteur suisse Joël Dicker qui a remporté le Grand Prix du roman de l’Académie française et le prix Goncourt des lycéens en 2012.

C’est le réputé réalisateur français Jean-Jacques Annaud qui a été choisi pour réaliser les dix épisodes de la série.

Enquête

Patrick Dempsey, 51 ans, jouera le rôle-titre de la série, soit Harry Quebert, un écrivain célèbre qui est soudainement accusé de meurtre quand le corps d’une jeune fille est découvert sur sa propriété. Ben Schnetzer (La voleuse de livres, The Death and Life of John F. Donovan) campera quant à lui un jeune auteur en visite chez Quebert, qui décidera de mener une enquête pour tenter de prouver l’innocence de son mentor.

En plus de Dempsey et Schnetzer, la série réunira à l’écran plusieurs acteurs connus à Hollywood, dont Virginia Madsen (Sideways), Colm Feore (Bon Cop, Bad Cop), Wayne Knight (Seinfeld) et Damon Wayans Jr (New Girl).

L’équipe de production de la série a passé les dernières semaines à Forestville, s’affairant notamment à construire des décors sur une plage du secteur de la Baie-Verte, où aura lieu une partie du tournage. Selon la mairesse de Forestville, Micheline Anctil, le tournage devrait générer des retombées de plus d’un million de dollars pour la petite ville de la Côte-Nord.