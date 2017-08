Persistance du racisme américain

La simple présence de suprémacistes blancs dans le rassemblement de Virginie aurait dû suffire à Donald Trump pour le condamner vigoureusement et immédiatement. De la marche au flambeau aux slogans nazis scandés de manière décomplexée, il n’y avait aucune raison de faire des nuances dans sa dénonciation, et encore moins lorsque le fanatisme a dégénéré dans une violence terroriste et meurtrière. Trump a échoué un test présidentiel important. Il payera longtemps son manque de jugement et son hésitation à nommer la réalité spécifique du racisme américain. Sauf chez ceux qui le soutiennent envers et contre tout, comme s’ils s’identifiaient à un homme maudit et se projetaient pour cela en lui, son capital de crédibilité est devenu inexistant. L’homme le plus puissant du monde, selon la formule convenue, ne s’est pas montré à la hauteur de la situation et de sa fonction. Ce n’était pas la première fois. Ce ne sera pas la dernière.

Si le racisme est partout présent sur terre, il s’exprime de manière tout à fait particulière dans l’histoire américaine. En fait, le racisme est le péché originel de la nation américaine. Il repose sur un paradoxe saisissant. Les Noirs ont été amené de force en Amérique mais on n’a cessé, au fil du temps, de leur reprocher d’être là. L’Amérique raciste, qui n’est heureusement pas toute l’Amérique, les considère comme un corps étranger contre lequel la nation doit se protéger et s'imperméabiliser. Elle s'imagine aussi de temps en temps qu'elle doit les mater. Certes, l’Amérique a évolué. De l’abolition de l’esclavage à la fin de la ségrégation, elle a voulu tenir peu à peu sa promesse égalitaire: on ne saurait dire qu’elle a complètement échoué. On aurait aussi pu souhaiter que la présidence de Barack Obama permette de guérir cette vieille blessure. Ça n’a pas été le cas. Il aura œuvré honorablement, malgré tout, à la réconciliation américaine.

Il n’en demeure pas moins que la réactivation cyclique des tensions raciales semble inscrite dans la dynamique d’un pays qui bascule facilement dans la violence et qui entretient un rapport maladif aux armes à feu. On constate la vivacité de ce racisme virulent qui souvent resurgit, même s’il est dénoncé par les élites américaines qui le conspuent sans parvenir à l’éradiquer. Que des hommes, aujourd’hui, paradent dans les rues en portant les habits du Ku Klux Klan est glaçant. Ils poussent leur délire jusqu'à vouloir faire passer le suprémacisme blanc pour la forme authentique du patriotisme américain. La cagoule du KKK est universellement décriée, et on comprend que c’est justement pour cela qu’elle est revendiquée, comme d’autres brandissent la croix gammée. Nous sommes devant des hommes hypnotisés par la tentation du mal. Bien des manifestants de Charlottesville étaient habités par le fantasme de la guerre civile, et plus encore, de la guerre raciale, pour laquelle ils s’entrainent et qu’ils disent redouter alors qu’ils la souhaitent, comme s’ils espéraient accomplir par elle un fantasme exterminateur de pureté raciale.

Pour la grande majorité des Occidentaux, il y a quelque chose d’incompréhensible à voir à quel point l'Amérique peine à se délivrer d'une représentation d'elle-même où la race demeure une catégorie dominante, comme s’il était normal d’en faire usage pour catégoriser la population d’une société moderne. Cet imaginaire racial contribue pourtant au pire enfermement identitaire qui puisse exister en naturalisant les appartenances et en les rendant imperméables entre elles, ce qui excite les tensions intercommunautaires et entretient dans le pays un sentiment de défiance généralisée. Le vingtième siècle aurait dû engendrer une horreur absolue et définitive devant la haine raciale. Mais elle continue de ronger les États-Unis. Pour emprunter un terme en vogue il y a quelques années, on ne voit pas encore poindre une Amérique post-raciale même si le rêve américain, profondément universaliste, demeure au cœur de notre temps.

Pour peu qu’il connaisse l’histoire de son pays, chaque président américain doit chercher à être un grand réconciliateur et se donner pour mission de soigner ses fractures, en étant conscient qu’elles peuvent facilement se rouvrir. Non seulement Trump n’y parvient pas mais il ne donne pas l’impression de chercher à l’être, comme s'il se complaisait dans le rôle d'un chef de clan hargneux. On voit de moins en moins bien comment il pourrait reprendre la situation en main. Ses déclarations fluctuantes des derniers jours quant à la nature des violences de Charlottesville radicalisent la crise alors qu’il devrait chercher à la neutraliser. Ils sont de moins en moins nombreux à vouloir lui donner une dernière chance et à le croire capable de connaître enfin une mue présidentielle. Il crée peu à peu une situation explosive qui pourrait encore s'aggraver et sur laquelle il ne semble plus avoir d’emprise.