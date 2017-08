Prolongement de la route 73: impact économique violent à Beauceville

Les commerçants de Beauceville ont subi de vifs contrecoups du prolongement de l’autoroute 73 durant les vacances de la construction, alors que leurs chiffres d’affaires ont chuté de plus de 20 % cette année.

Les vacances de la construction ont fait mal aux commerçants de Beauceville. Déjà, depuis le prolongement de l’autoroute 73 jusqu’à Saint-Georges l’automne dernier, l’impact économique s’était fait sentir. Mais, les deux dernières semaines ont été pénibles.

« Nos clients habituels avaient quitté la ville et les touristes ne passent plus par ici. Avant, les touristes compensaient un peu », a mentionné Étienne Boucher, le propriétaire du Dépanneur Irving.

« C’est clair qu’on voit moins de monde. Il y a beaucoup de monde qui voyageait par le Maine et ces gens-là, on ne les a pas vus. Ça nous a fait mal. Oui, il y a une baisse d’achalandage. Sans compter la baisse régulière depuis l’ouverture de la route. »

Afin de survivre et attirer de nouveaux clients, l’entrepreneur a installé un lave-auto.

« Il faut savoir se démarquer avec de nouveaux services et produits. Si je veux de nouveaux clients, je dois les arracher à la compétition. J’ai quand même une bonne clientèle locale, mais ce n’est pas le Klondike », a-t-il dit.

20 % de moins

Même son de cloche au Dépanneur Eko. La propriétaire Céline Veilleux a aussi vu son chiffre d’affaires amputé lors des deux semaines de la construction.

« Automatiquement, tu n’as aucun touriste. Ils passent tout droit plus haut. Tu n’as pas tes locaux en plus », a mentionné Mme Veilleux. « Avec l’autoroute, comparativement à l’an dernier, on peut dire qu’on a fait un chiffre d’affaires 20 % moins élevé durant les vacances. Ça paraît. Il y en a peut-être que c’est 15 % ou 25 %, mais c’est généralisé dans la ville. »

Clientèle Locale

Pour les restaurateurs, la clientèle locale sauve la mise en partie et continue de remplir les coffres.

« On l’a senti un peu sur nos déjeuners et dîners. Mais ce n’est pas si pire, car notre clientèle est fidèle », a mentionné Nancy Boucher du Restaurant Normandie.

L’impact serait très gros chez les propriétaires des chaînes de restauration rapide, comme chez Tim Hortons. Les employés du restaurant n’avaient pas le droit de parler au journaliste. Toutefois, sous le couvert de l’anonymat, ils ont affirmé que la baisse des ventes était flagrante depuis le prolongement de la route 73 à l’ouest de la ville et que les touristes n’ont pas été au rendez-vous durant les vacances.

Construction en plusieurs étapes

Autoroute Robert-Cliche (73) : 88 km d’autoroute qui relient Lévis à Saint-Georges.

Le premier tronçon de l’autoroute, d’une longueur de 34 km, a été ouvert à la circulation entre Lévis et Scott en 1977.

Avec les années, 34,8 km d’autoroute ont été ajoutés entre la route 276 à Saint-Joseph-de-Beauce et la route du Golf à Beauceville, et le tronçon entre la route des Pins et la route 204.

Puis, le 30 septembre 2016, le dernier tronçon entre la route du Golf et la route des Pins est ouvert à la circulation.

Source : Ministère des Transports

De l’affichage numérique fera son apparition sur la 73 d’ici le printemps prochain

Afin que le trafic revienne à Beauceville, la Chambre de commerce et des particuliers investiront des milliers de dollars avec la municipalité pour installer un écran numérique publicitaire sur la nouvelle route 73.

Le maire de Beauceville admet que la situation l’inquiète depuis l’ouverture de la nouvelle route 73 jusqu’à Beauceville. L’absence de passants et de touristes fait mal à l’économie de la municipalité.

« J’ai une certaine inquiétude de ce qu’on va pouvoir faire pour corriger le tir et inciter les gens à parcourir la vallée en Beauce et laisser un peu de sous chez nous », a souligné le maire Luc Provençal.

La municipalité a donc décidé de s’associer à la Chambre de commerce et à des investisseurs privés, en investissant dans un large panneau publicitaire numérique pour convaincre les passants de s’arrêter à Beauceville lors de leur périple.

« On va remédier à ça. On va mettre une enseigne », a dit François Veilleux, le président de la Chambre de commerce de Beauceville. Le but sera d’informer les automobilistes de la présence d’un café, d’une épicerie ou d’une station d’essence à quelques kilomètres de la sortie d’autoroute.

« Pour le moment, tu passes sur cette autoroute et c’est comme s’il n’y avait aucun poste à essence à Beauceville. Ça ne fonctionne pas, a mentionné l’homme d’affaires. Ils passent tout droit et restent sur l’autoroute. »

Hors MTQ

Au départ, le ministère des Transports du Québec (MTQ) a refusé d’installer des pancartes en raison de la trop grande distance qui sépare l’embranchement de la municipalité. « Nos commerces, avec la loi gouvernementale, étaient plus loin que 5,2 km. Ça nous a causé un problème », a expliqué M. Veilleux.

Par chance, un promoteur s’est manifesté afin d’accueillir l’enseigne sur son terrain. Le projet sera dispendieux, admet le président de la Chambre. « Mais, tout est approuvé en respectant les normes du ministère », a indiqué M. Veilleux, qui assure que l’affichage réglera une partie du problème.