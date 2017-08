PyeongChang 2018: une pause salutaire avant les Jeux

Marie-Michèle Gagnon a cédé la dernière fois, mais elle s’est juré qu’on ne l’y reprendrait plus. Une saucette à la maison familiale de Lac-Etchemin ou chez elle à Lake Tahoe deviendra indispensable pour refaire le plein quelques semaines avant les Jeux olympiques.

Quelque part en janvier prochain, l’équipe canadienne de ski alpin devra l’oublier. Ce genre d’éclipse est devenu nécessaire pour elle. Si ses entraîneurs l’avaient convaincue que le calendrier serré ne lui permettait pas de le faire avant les championnats mondiaux de février dernier à Saint-Moritz, cette fois, elle ne pliera pas.

« Je vais être plus intelligente, cette année. Je savais qu’il fallait que je retourne au Québec si je voulais performer aux championnats du monde », évoque-t-elle comme principal argument.

« Brûlée » aux mondiaux

Après neuf saisons en Coupe du monde à vivre d’hôtel en hôtel durant de longs mois, ce besoin de se ressourcer dans un environnement familier s’avère maintenant essentiel. L’exemple des derniers mondiaux le lui a rappelé avec quatre tops 20, dont au mieux une sixième place au combiné.

Ce ne fut pas la catastrophe, mais cette expérience l’a convaincue. Même si elle a pu décrocher du ski avant le rendez-vous majeur de la saison en Suisse, entre autres en assistant à la victoire de son amoureux Travis Ganong à la descente de Garmisch, il lui aurait fallu plus.

« J’étais tellement brûlée mentalement aux championnats du monde. Ça siphonne beaucoup d’énergie parce que je suis du genre à m’investir énormément dans chaque course parce que je vois une chance [de podium] à chaque fois. Mais quand ça fait plus de quatre mois que tu es sur la route... », plaide la skieuse de 28 ans.

« C’est vraiment important pour moi de retourner à la maison quand c’est possible de le faire dans l’horaire, et ce, même si ça veut dire que je dois manquer des courses importantes. Je veux me donner la meilleure chance possible aux Jeux olympiques. »

À l’approche des Jeux de PyeongChang, vouloir recharger les piles chez soi s’explique aussi parce que sa commande de travail augmentera durant la prochaine saison. En reprenant du service régulièrement dans les épreuves de vitesse, son calendrier se bousculera davantage puisqu’elle continuera de se consacrer aux disciplines techniques.

Déjà 2022 en vue

Les conseils des sages de l’équipe canadienne, Erik Guay et Manuel Osborne-Paradis, la confortent dans son souci de s’accorder du temps pour elle, d’autant plus qu’elle prévoit déjà poursuivre sa carrière jusqu’aux Jeux de 2022 à Pékin.

« Oui, c’est mon but si j’ai encore la motivation et si je suis encore en santé. C’est sûr que ça devient de plus en plus difficile de toujours vivre à l’étranger, mais je parle souvent avec Erik, Manny ou d’autres qui ont de l’expérience et ils me disent souvent qu’ils ne peuvent plus s’imposer des horaires comme lorsqu’ils étaient plus jeunes. Ils ont des enfants et c’est important pour eux de retourner à la maison, mais même avant qu’ils aient des enfants, ils y tenaient aussi. »

Un retour dans les épreuves de vitesse

Lindsey Vonn, Lara Gut et les autres canons de la vitesse en Coupe du monde de ski alpin auront de la nouvelle compagnie canadienne l’hiver prochain en Marie-Michèle Gagnon.

À la suggestion de l’entraîneur-chef Manuel Gamper qui voit en elle un potentiel négligé, la Québécoise s’investira régulièrement dans les épreuves de descente et de super-G. Pour la première année depuis son premier départ en Coupe du monde en 2008, elle partagera son calendrier entre les épreuves de vitesse et techniques.

« Manuel est reconnu pour ses qualités d’entraîneur en vitesse et il a travaillé durant sept ans avec l’équipe de Suisse, avec qui il a connu du succès. Selon lui, j’ai beaucoup de potentiel en vitesse parce que j’ai l’une des premières qualités importantes, celle de ne pas avoir peur. Et c’est vrai que je me suis toujours sentie confortable », affirme la skieuse originaire de Lac-Etchemin,

Retour aux sources

Avant de subir une double fracture à la jambe gauche lors d’un entraînement en 2007, Gagnon carburait en priorité aux épreuves de vitesse. Elle avait dû délaisser cette marque de commerce pour verser dans le slalom géant et le slalom après être sortie de sa rééducation.

En se consacrant à la descente, elle bonifiera ainsi ses aptitudes pour le combiné, une épreuve qui lui sourit bien comme le prouvent ses deux victoires en carrière en Coupe du monde.

« Aux Jeux olympiques et aux championnats du monde l’année suivante, le combiné comportera la descente et le slalom. Donc, il me faut du millage. C’est ça le

plan : ajouter plus de vitesse. Ça va faire en sorte que je vais avoir un horaire encore plus chargé, mais je veux voir ce que ça va donner en vitesse, surtout que je me mets moins de pression dans les disciplines techniques. »

Une saison chargée que Grenier ne regrette pas

Quand elle a poussé l’audace de terminer 13e du super-G à Saint-Moritz en janvier 2015, à seulement son troisième départ en Coupe du monde, l’univers du ski alpin venait d’être prévenu de l’arrivée de Valérie Grenier.

Puis, avec une médaille d’or en descente, une d’argent en super-G et une septième place en slalom géant aux championnats mondiaux juniors en 2016, la Franco-Ontarienne a signifié une polyvalence qu’elle a appliquée dès l’hiver dernier à sa deuxième saison complète en Coupe du monde. Cette capacité de se partager entre les épreuves techniques et de vitesse comporte toutefois ses exigences.

« C’était peut-être un peu trop que de faire toutes les disciplines, mais je ne le regrette pas. Si c’était à refaire, je le referais. Ç’a été une bonne expérience. J’ai été très occupée puisque c’était une course après l’autre et je n’ai jamais pu revenir à la maison entre octobre et mars. J’avais des pauses en Europe, mais ce n’est pas comme revenir chez moi pour revoir mes parents et vivre un peu dans mes affaires », a constaté la skieuse membre du club Mont-Tremblant.

Moins de slalom

Grenier a réussi à obtenir au moins un résultat dans le top 30 dans les quatre disciplines, son meilleur étant certes sa 16e place à la descente de Lake Louise, le 3 décembre. Dans son bilan du dernier hiver, la skieuse de 20 ans a cependant convenu avec les entraîneurs de moins s’investir en slalom, sinon en entraînement seulement pour les besoins de l’épreuve du combiné.

« C’est mieux de me concentrer sur le géant et la vitesse. Il n’y en a pas beaucoup qui font toutes les disciplines en Coupe du monde parce que c’est vraiment difficile. Ça prend beaucoup d’énergie, mentalement aussi. Si je veux percer et faire partie des meilleures, je dois me concentrer sur moins de disciplines », concède-t-elle.

Après le ski, 100 000 poules l’attendent !

Photo Alain Bergeron

Championne du monde en descente chez les juniors, le ski alpin offre tout son avenir à Valérie Grenier. En prime, aucune autre skieuse de la Coupe du monde n’entend un concert aussi inspirant que celui qui lui vient de l’entreprise familiale : plus de 100 000 poules la réclament déjà après sa carrière !

Vite promue dans l’équipe canadienne de Coupe du monde en 2015-2016, elle a appris son ski avec le club du Mont-Tremblant où ses parents possèdent un condo, mais c’est d’abord à leur ferme de Saint-Isidore dans l’Est ontarien qu’elle s’est initiée au sens du travail.

« Je sais qu’ils ont toujours travaillé fort pour apprendre leur métier. Ça m’a montré la définition de travailler fort et de comprendre ce que ça prend pour avoir du succès. Peu importe ce que tu fais, il faut que tu travailles. Quand mes parents m’ont inscrite au ski, ils n’avaient eux-mêmes jamais fait de compétition, mais leur passion m’a poussée à vouloir devenir parmi les meilleures », explique l’athlète de 20 ans.

Une relève assurée

Gabriel Grenier et Nathalie Bourdon gèrent une entreprise bien en vue de la communauté de Saint-Isidore, à une quarantaine de minutes de la frontière québécoise. Tout le monde connaît la ferme avicole Grenier qui produit des œufs depuis quatre générations.

Leur fille Valérie entretient l’attachement pour leurs milliers de volailles. Avec son frère Francis, qui achève des études en administration à l’Université d’Ottawa, la relève de la compagnie est déjà assurée.

« Francis connaît déjà tout. Il est vraiment bon. Il a l’intention de diriger l’entreprise plus tard et il me dit qu’il va être là pour moi aussi. Honnêtement, c’est ce que je veux faire après ma carrière et je suis chanceuse d’avoir cet avenir qui m’attend. C’est un peu moins stressant de savoir que j’ai déjà des plans. Mes parents et mon frère me disent toujours qu’ils seront là pour moi, pour tout m’apprendre et m’aider », affirme la seule skieuse canadienne à avoir partagé la dernière saison dans les épreuves techniques et de vitesse.

Difficile de vivre éloignée

À 21 ans en octobre prochain, sa carrière dans l’élite internationale du ski alpin débute à peine. Elle compte déjà 37 départs en Coupe du monde, dont sa 16e place à la descente de Lake Louise en décembre dernier, et une 11e place au combiné des championnats du monde à Saint-Moritz.

Durant cette année olympique et la prochaine décennie qui s’ouvre à elle, tout lui reste à faire. Peu importe sur quelle montagne, les pépiements de ses milliers de poussins l’accompagneront toujours en pensée.

« Tout ça me manque parce que je suis toujours partie de la maison et je le ressens aussi de la part de ma famille. Ma mère et moi, on est vraiment proches. Je la considère comme l’une de mes meilleures amies et je peux lui dire pratiquement n’importe quoi. Ce n’est pas facile de partir aussi souvent. Maintenant, je suis tellement habituée de voyager que je connais les sentiments que ça provoque, alors je suis de plus en plus capable de vivre avec... »