Une cryptomonnaie québécoise arrive au pays

La cryptomonnaie Impak Coin (MPK) est en prévente au coût de 1$ l’unité, a annoncé son cofondateur montréalais Paul Allard qui a réussi à lever plus de 1,5 million $ lors d’une campagne de financement participatif l’an dernier pour financier son projet.



«En relevant le défi d'apporter une meilleure protection aux participants des ICO, Impak Finance écrit une page de l’histoire et démontre encore une fois que la transparence et la confiance sont essentielles à notre projet», a dit Paul Allard, d’Impak Finance, une fintech québécoise qui aspire à devenir une banque à charte canadienne d’ici deux ans.



Impak Coin est une banque canadienne écosolidaire d’investissement responsable.

Elle se dit être l’une des rares ICO (initial coin offering) au monde à se conformer aux régulations nationales pour assurer transparence et intégrité à ses acheteurs.



Valeur explosive

Le week-end dernier le bitcoin, la référence en monnaie virtuelle fonctionnant sans autorité centrale, a dépassé le cap des 4000$.

Plusieurs analystes rêvent déjà de le voir franchir la barre des 5000$.

La capitalisation du marché des cryptomonnaies dépasse désormais les 100 milliards de dollars.



Impak Finance souligne aussi que des entreprises comme Toyota et Deloitte travaillent maintenant à l’intégration de ce type de monnaie.

Selon eux, cette année seulement, les cryotomonnaies ont permis de lever 415 millions $. L’an dernier, ce chiffre avait même dépassé les 128 millions $.



Au mois de juillet seulement, plus d’une vingtaine de produits de ce type ont été lancés dans le monde, a rappelé Impak Finance.