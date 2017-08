Un incendie détruit l’école spécialisée

Une école spécialisée du Centre-du-Québec accueillant une quarantaine d’élèves handicapés ou autistes et qui venait de bénéficier d’importants investissements a été réduite en cendres mercredi par un incendie à quelques jours de la rentrée.

« Il s’agissait du seul établissement spécialisé de ce genre sur notre territoire, c’est désolant et cela tombe au pire moment, à 12 jours de la rentrée », regrettait Pascal Blondin, le secrétaire général de la Commission scolaire de la Riveraine.

Les membres de la commission prévoyaient de se réunir ce matin pour voir comment réaffecter les 42 élèves de l’établissement. La tâche sera difficile, car les enfants de l’école souffrent de différentes limitations et ont besoin de matériel spécialisé et d’espaces accessibles.

« C’est terrible, nous venions tout juste d’inaugurer une nouvelle salle sensorielle à 10 000 $ en mars et de rénover le gymnase pour 6000 $ en mai », précisait Cyndie Grégoire.

Ces investissements avaient pu être financés grâce à la bonne fortune de l’établissement qui avait d’abord remporté un concours organisé par l’émission Votre beau programme diffusée sur ICI Radio-Canada Télé avant de voir son équipe gagner la course Le Grand Défi Pierre Lavoie.

Mercredi, le vent semblait avoir tourné pour l’école Le Rucher, ses élèves et la trentaine de personnes qui y travaillent.

« Je suis supposé reprendre le travail la semaine prochaine et je n’ai aucune idée où je vais aller ni avec quelle équipe je vais travailler, expliquait Cyndie Grégoire. Ce que je sais, c’est que ma classe me suivra et c’est l’essentiel pour moi, car ce sont sept enfants autistes que je ne peux pas abandonner. »