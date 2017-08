Une île paradisiaque près de La Tuque

LAC DUMOULIN | Vivre une aventure en pourvoirie sur une île placée au centre d’un immense lac poissonneux où les vents dominants vous empêchent de subir l’assaut des moustiques, c’est le rêve. C’est exactement ce que vous offre un séjour à la pourvoirie Lac Dumoulin-Pourvoyair.

Située à 20 minutes de La Tuque en voiture, à trois heures de Montréal ou de Québec, cette pourvoirie à droits exclusifs a su se développer une personnalité assez unique.

« J’étais client ici depuis 10 ans lorsque j’ai acheté la pourvoirie en 2007, affirme l’actuel proprio Ghislain Tardif qui gère les lieux en compagnie de sa conjointe Linda Rousseau. À ma première visite, j’étais tombé en amour avec la place. J’avais déjà été approché par l’ancien propriétaire pour acquérir la pourvoirie, mais je n’étais pas prêt. Après avoir vendu mon entreprise, je suis revenu à la charge pour acheter les lieux. »

Entrepreneur dans l’âme, même si la pourvoirie offrait déjà beaucoup, notre homme a décidé de porter le nombre de chalets de 8 à 11. Il a rénové les chalets existants et l’auberge, où il a ajouté une salle à manger pour offrir le plan américain. À ce chapitre, c’est Linda qui s’occupe de tout. Elle vous offre des plats dignes de plusieurs grands restaurants. Vous avez donc le choix entre le plan américain ou le plan européen lors d’un séjour à la pourvoirie.

Tout un service

Une des choses qui tient énormément à cœur au proprio, c’est le service à la clientèle.

« Ici, on ne marche pas pour se rendre d’un lac à l’autre. Nous fournissons des quads aux pêcheurs qui peuvent se déplacer facilement dans des routes et sentiers spécialement aménagés. Nous en avons 25 répartis sur l’ensemble du territoire. Dans certains cas, les guides vont aller reconduire et chercher des clients avec des véhicules adaptés. Les embarcations sont nettoyées tous les jours. Les moteurs sont vérifiés et le plein d’essence est fait. Chez nous, l’amateur de pêche ne doit avoir qu’une seule pensée, déjouer les espèces que nous avons sur le territoire. »

Lorsque vous arrivez au stationnement de la pourvoirie, on vous y attend avec un ponton pour vous transporter à votre chalet. Une fois arrivés et installés, on vous convie à une séance d’information où des employés vous enseignent comment opérer les moteurs hors-bord et les quads qui sont mis à votre disposition. Tout est pensé pour que vous passiez un agréable séjour dans un site unique qui vous offre une nature impressionnante.

Et la pêche

Sur le territoire de la pourvoirie, il y a 32 lacs. Seulement 18 sont en opération.

Les espèces disponibles sont la truite mouchetée, la truite grise ou touladi, la truite moulac, un mélange de truite grise et de truite mouchetée, le brochet et la truite rouge du Québec.

« Nous sommes une des rares pourvoiries du Québec à offrir un tel éventail d’espèces, explique Tardif. En venant chez nous, l’amateur a vraiment le choix de se concentrer sur une espèce en particulier, ou encore il peut tenter sa chance pour capturer une variété d’espèces. »

Lors de notre passage, nous nous sommes concentrés sur la truite moulac qui se retrouve dans le lac situé devant l’île où se trouvent les chalets. Nous avons réussi à la déjouer avec un poisson-nageur, l’imitation de perchaude du fabricant Live Target.

En plus des forfaits de pêche, la pourvoirie offre aussi des plans pour les familles en juillet et août. En plus de pouvoir pêcher, sur place, vous pourrez pratiquer le pédalo, le canot ou le kayak.

Pour tout savoir sur la pourvoirie, dont la disponibilité et les tarifs, vous pouvez rejoindre les responsables au (819)767-7578 ou sans frais au 1-877-676-7578. Vous pouvez aussi envoyer un courriel à l’adresse : pourvoyair@gmail.com ou encore visiter le site www.laddumoulin.com.