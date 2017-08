21 faits cosmiques sur la chanson Total Eclipse Of The Heart

À l’approche de la fameuse éclipse solaire, une chanson immortelle doit vous revenir sans cesse entre les deux oreilles.



On parle, bien sûr, de Total Eclipse Of The Heart.

En hommage à l’événement cosmique, et — accessoirement — au 34e anniversaire de la pièce, voici 21 faits sur ce désormais classique de karaoké.



1. Meat Loaf a «inspiré» la chanson



La chanteuse Bonnie Tyler a recruté Jim Steinman, l’auteur-compositeur de cette fameuse chanson, après avoir un concert de Meat Loaf pour Bat Out Of Hell, un de ses deux albums écrits par l’auteur.



2. La chanson a bien failli ne jamais voir le jour



Steinman a tout d’abord refusé de collaborer avec Tyler. Il a finalement cédé après avoir entendu des démos de la dame.



3. Total Eclipse Of The Heart est (un peu) liée à Céline Dion



Steinman est également l’auteur-compositeur de la chanson It’s All Coming Back To Me Now, une chanson qui a été enregistrée avec son groupe Pandora’s Box, mais qui a été évidemment popularisée par la reprise de Céline Dion.



4. Total Eclipse Of The Heart est (un peu moins) liée à France Castel



Ce qui a tout d’abord charmé Steinman, c’est la voix de Bonnie Tyler. «Elle me rappelle la voix de John Fogerty de Creedence Clearwater Revival, un de mes chanteurs favoris. Sa voix n’est pas douce ou pure. Elle sonne, en fait, comme si elle était ravagée par son passé. C’est très rock n’ roll.» France Castel, reine des voix aussi écorchées et mémorables, serait sûrement touchée.



5. Total Eclipse Of The Heart est (presque) liée à Kevin Bacon



Par la suite, Bonnie Tyler et Jim Steinman ont collaboré sur la pièce Holding Out For A Hero qu’on retrouve sur la trame sonore de Footloose.

6. Total Eclipse Of The Heart est (un peu plus) liée à Bruce Springsteen



Max Weinberg, le batteur de l’E Street Band—le groupe du Boss—, compte parmi les musiciens qu’on retrouve sur l’enregistrement de la chanson.

7. Total Eclipse Of The Heart est (genre) liée à Queen

Russell Mulcahy a réalisé le vidéoclip absolument épique pour la chanson. Mulcahy a également réalisé le film Highlander, et c'est Queen qui a écrit la musique de ce film. Ok, c'est tiré par les cheveux, celle-là.



8. La chanson ne devait pas devenir un hit



Selon Steinman, la chanson ne devait être qu’une vitrine pour la voix puissante de la chanteuse. «Je n’espérais vraiment pas qu’elle devienne un single!», a-t-il confié à People en 1983.



9. Meat Loaf (encore lui) est en colère depuis le succès de la chanson



En entrevue avec The Irish Times, la chanteuse a révélé que Meat Loaf est en colère depuis que la chanson remporte le succès qu’on lui connait, car Total Eclipse Of The Heart était, en fait, une chanson qui devait lui revenir pour un album à revenir. Comme son étiquette de disques a refusé de payer Steinman pour ses services, l’auteur-compositeur aurait terminé la chanson avec Tyler en tête comme interprète.



10. Total Eclipse Of The Heart était, tout d’abord, une chanson d’amour... pour vampires!?



Oui, oui. La chanson devait tout d’abord se retrouver sur une comédie musicale inspirée par le classique de l’horreur Nosferatu.



11. Le titre original de Total Eclipse Of The Heart était vraiment poche!



Au moment de sa création pour le projet de comédie musicale, le titre de la chanson était... Vampires In Love.



12. Il y a une version bilingue de la chanson



En 2003, Tyler a enregistré une reprise de son classique en duo avec la chanteuse française Kareen Antoon.

13. Il y a aussi une reprise en espagnol



C’est la chanteuse mexicaine Yuridia qui l’a enregistrée en 2006.

14. Il y a également une version électro cheapette de la toune



Un groupe britannique, BabyPinkStar, a également repris la chanson en compagnie de Tyler.

15. Tabarnouche! Il y a également une version enregistrée avec une chorale de messieurs!



Le nom de la chorale est Only Men Aloud. Ça a été enregistré en 2009.

16. C’est également un hit dance



En 1995, la chanteuse Nicki French dévoilait une reprise dance du classique qui a cartonné un peu partout à travers le monde et s’est même retrouvée en deuxième position du Top 100 de Billboard.

17. Plusieurs personnes aiment chanter Total Eclipse Of The Heart nues



Selon un sondage britannique publié en 2013, c’est la chanson préférée des répondants à beugler sous la douche.



18. C’est VRAIMENT une chanson très populaire à l’approche d’une éclipse

On ne vous niaise pas! Lors de l’éclipse solaire de mars 2015, la chanson a fait un bond d’écoutes de 214% sur Spotify!



19. Bonnie Tyler va chanter sa toune pendant la prochaine éclipse sur un bateau de croisière!?



Juré craché! L’artiste sera à bord de la Total Eclipse Cruise, une croisière qui mènera les fans d’éclipses (est-ce que ça existe?) à un endroit optimal pour l’admirer... en compagnie de Mme Tyler elle-même.



20. C’est également une toune très populaire auprès des rappeurs!



Plusieurs rappeurs ont échantillonné le classique pour leurs pièces, dont Infamous Mobb, Killa Priest et Capone. La preuve? Voici Lonely de Capone.

21. Finalement, on abuse également de cette chanson lors de soirées karaoké



Sérieusement, calmez-vous. C’est une chanson de sept minutes. Vous vous appropriez la scène beaucoup trop longtemps pis on le sait que vous choisissez cette chanson juste pour vous faire dire «Wow! Tu chantes vraiment bien!» pis répondre «Ah oui? Je ne savais pas! Merci!» après.