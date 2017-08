Agenda du week-end

Fierté Montréal

Photo courtoisie

Dans le cadre de Fierté Montréal, toutes sortes d’activités sont prévues dans le quartier gai, tant vendredi que samedi et dimanche. À la Place Émilie-Gamelin, il y aura de la zumba à 15 h, du yoga à 16 h, des DJ et des spectacles, etc. Samedi, à partir de 11 h, des kiosques seront aménagés le long de la rue Sainte-Catherine entre Saint-Hubert et Papineau. Toujours samedi, à 19 h, au parc des Faubourgs (Ontario et Papineau), on pourra voir le grand spectacle Illusion, un hommage aux rois et reines de la nuit. Dimanche, le défilé Fierté Montréal se met en route à midi, à l’angle du boulevard René-Lévesque et de la rue Drummond, et se termine à l’angle d’Alexandre-DeSève.

Trois orchestres symphoniques au Mont-Royal

Photo courtoisie

Au pied du Mont-Royal, samedi, 21 h, on pourra assister à la première réunion de trois orchestres symphoniques : l’Orchestre Métropolitain, l’Orchestre symphonique de McGill et l’Orchestre symphonique de Montréal offriront un vibrant hommage à la ville en musique classique et populaire. Environ 400 musiciens, artistes et choristes seront réunis pour nous faire vibrer, dont Alain Lefebvre, Cœur de Pirate, DJ Champion, Isabelle Boulay, Marie-Josée Lord, etc. Mise en scène : Monique Giroux. Chef d’orchestre : Simon Leclerc. C’est à ne pas manquer et c’est gratuit.

Festival 100 % électrique

Photo courtoisie

Samedi, à la Tohu (2345, rue Jarry Est), on nous propose la 1re édition du Festival 100 % électrique. C’est un événement gratuit et pour toute la famille qui propose de nous renseigner sur les voitures électriques. Il y aura des essais routiers de voitures, de vélos et de scooters, du yoga, une olympiade, un spectacle, des ateliers créatifs, etc. À noter que si vous roulez électrique, vous pourrez contribuer à un record Guiness. Consultez le site.

Mode & Design, Mutek et Yann Perreau

Photo courtoisie

La semaine prochaine, le festival Mode et Design battra son plein, du 21 au 26, tandis que Mutek, un festival de musique électronique et de création numérique, fera de même du 22 au 27. À l’Esplanade de Place des Festivals, les 23, 24, 25, de 17 h à 23 h, et le 26 août, de 15 h à minuit, vous pourrez entendre des artistes très spéciaux : mercredi, Expérience London, jeudi, Expérience México, vendredi, Expérience Barcelona et samedi, Expérience Berlin. Dans la ruelle Gaboury d’Hochelaga, Yann Perreau chantera jeudi le 24, la soirée commence à 17 h. C’est gratuit.