Attentat de Barcelone: Des Québécois à 100 mètres de l’horreur

Une famille québécoise en vacances en Espagne a échappé au pire jeudi à seulement une centaine de mètres de l’endroit où une fourgonnette a fauché des dizaines de passants sur une artère touristique achalandée de Barcelone.

À LIRE AUSSI: Notre article complet sur l'attentat de Barcelone

Karim Farhat visitait les Ramblas de Barcelone avec sa conjointe et ses deux garçons de 8 et 10 ans quand le drame est survenu.

«Nous étions dans un commerce et on a vu un mouvement de foule. On n’a pas trop compris et on n’y a pas donné trop d’attention, mais quelques secondes plus tard, c’est un immense mouvement de foule et la police qui a commencé à venir. Ç’a été très rapide», raconte l’homme.



«Là, on a vu que c’était grave. Les gens pleuraient et c’était la panique totale, on a paniqué aussi, on ne savait pas c’était quoi exactement, donc on s’est mis à l’écart», poursuit-il.

Photo Facebook

«La police est arrivée et a dit en espagnol "Videz la Rambla! Videz la Rambla!"», détaille M. Farhat, qui admet avoir eu peur pour sa sécurité et celle de ses proches.



Selon lui, les autorités sont intervenues rapidement pour boucler le secteur et porter assistance aux victimes.



La vie reprend



Le Lavallois qualifie «d’inexplicable» cet acte qui a été perpétré contre des personnes innocentes. «La Rambla, c’est la joie de vivre, c’est pour tout le monde, c’est pour mes enfants et les enfants des autres», se désole-t-il.



Malgré la frayeur de l’attentat, Karim Farhat est décidé à poursuivre ses vacances. «Il faut continuer à vivre. Il ne faut pas laisser la place à la peur, ça c’est clair», mentionne-t-il, en soulignant la résilience des Barcelonais, qui semblaient déjà reprendre leurs activités, environ deux heures après les tristes événements.

Un autre couple raconte

À peine débarqué à Barcelone, un couple de Québécois peut se compter chanceux de ne pas avoir été sur la Rambla, où un attentat terroriste a fait au moins 13 morts, jeudi, dans cette capitale touristique de la région de la Catalogne.

Originaire de Québec, le couple âgé dans la trentaine venait à peine d'emménager dans leur logement, lorsqu’un véhicule a foncé sur des piétons, à moins de dix minutes à pied de l’emplacement de leur appartement.

«Nous sommes sortis pour aller faire des emplettes, et dans la rue, on a entendu un Français qui appelait sa famille pour les rassurer, et des véhicules de police qui arrivaient à grande vitesse, en direction sud. On a vite compris ce qu’il se passait», raconte M. Larivière.

Devant la forte présence policière dans les rues avoisinantes, sa conjointe et lui ont ainsi décidé de respecter les demandes des autorités et sont retournés à l’intérieur.

«On a vu des mines assez longues sur la rue, une jeune femme avait les yeux pleins d’eau sur la rue», indique celui qui ne changera toutefois pas ses plans de voyage à la suite de ces tristes évènements.

«Nous resterons jusqu’au 28 août comme prévu. C’est certain que nous avions prévu visiter la Rambla, mais peut-être que ce sera plus tard, ou une autre journée. Nous allons suivre les directives des autorités», a-t-il conclu.

Notons que la police aurait identifié l'un des suspects. Il s'agirait de Driss Oukabir.

Avec la collaboration d'Élisa Cloutier