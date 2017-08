Aujourd’hui, c’est «jeu-dredi». Vous savez le jeudi est une journée qui ressemble drôlement au vendredi... Ça doit être l’impression d’une semaine terminée! Cela nous donne l’envie de sortir et de siroter quelques cocktails. Aujourd’hui, je vous propose donc le fabuleux Dîner en blanc, le 6 à 8 des Jeunes Philanthropes en Cœur et une tournée dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, ce week-end.

Gastronomie + mode = Dîner en blanc

Photo d'archives

Le décompte est commencé! Le fameux Dîner en blanc annuel a bel et bien lieu ce soir, dans un endroit qui restera secret, jusqu’à la dernière minute... Il paraît que 8000 personnes se réuniront sur un site majestueux et symbolique qui représente Montréal, question de souligner le 375e de la ville. Pour cette neuvième édition grandiose, c’est le rendez-vous des fashionistas et des épicuriens, car tous les convives doivent être vêtus de blanc et apprêter un pique-nique maison. Pour y avoir assisté trois fois, je dois dire que c’est vraiment fabuleux de voir une foule déambuler les lieux, comme un grand nuage qui se poserait sur terre! En ce qui concerne la bouffe, trois grands chefs d’ici (Antonio Park, Jérôme Ferrer et Lily Sirikittikul) se sont associés au Dîner en blanc pour offrir des menus aux participants qui désirent commander un repas gastronomique. Aussi, qui dit un bon dîner, dit aussi la fête qui continue jusqu’au petit matin! Lieu gardé secret à Montréal jusqu’à 18h, rendez-vous au site montreal.dinerenblanc.com

Du fond du cœur avec les Jeunes Philanthropes En Cœur

Photo courtoisie

Pour la bonne cause, a lieu ce soir, le lancement du Comité des Jeunes Philanthropes En Cœur. Ce nouveau cercle est formé de jeunes professionnels qui appuient la Fondation En Cœur (pour les jeunes enfants malades du cœur), en organisant plusieurs soirées caritatives. Alors, pour une première fois, on invite tous les gens d’affaires et tous les futurs leaders de la ville à se joindre au 6 à 8, en formule cocktail dînatoire, à la tour Aimia. Des bouchées d’Elle Traiteur seront servies, la micro-brasserie Le Grimoire sera sur place pour étancher votre soif et DJ Charles Zoo sera au contrôle des platines. Des prix de présence, ainsi qu’un encan silencieux sont au programme de la soirée. Dites-vous que c’est happy hour qui fera beaucoup de bien au cœur! 525, avenue Viger Ouest, Montréal

L’occasion d’acheter local à la Grande Fabrique

Ce week-end seulement, il vous sera possible de faire les emplettes à la Grande Fabrique sur la rue Sainte-Catherine, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. L’évènement extérieur est une vitrine extraordinaire pour plus de 180 artisans de chez nous qui proposent des produits écoresponsables, locaux et éthiques. On se retrouve comme dans un marché aux puces de «luxe», avec vêtements, soins de beauté, bijoux, articles de maison et produits fins de gastronomie, tous soigneusement fabriqués au Québec. De plus, fidèle à ses habitudes, le quartier sera animé par de nombreuses activités comme le parcours Arbres à Yeux et l’atelier de poterie. 19-20 août, artère commerciale entre la rue Sainte-Catherine Est et Ontario Est