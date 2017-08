Dabrowski et Ostapenko éliminées au deuxième tour à Cincinnati

La Canadienne Gabriela Dabrowski et sa partenaire lettone Jelena Ostapenko ont subi l’élimination au deuxième tour du tournoi de double de l’Omnium Western & Southern de Cincinnati, mercredi soir.

Dabrowski et Ostapenko se sont inclinées en deux manches de 6-2 et 6-1 face aux Ukrainiennes Lyudmyla Kichenok et Lesia Tsurenko. La rencontre a duré 58 minutes.