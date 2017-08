De plus en plus confiant

L’Impact a tenu une courte séance d’entraînement de récupération au lendemain de sa victoire de 3 à 0 sur le Fire de Chicago, jeudi.

Pour une rare fois, il n’y avait pas d’absent. Tout le monde y était et c’est bon signe. Ça veut donc dire que l’infirmerie se vide.

Il y avait une nette impression de confiance qui se dégageait du groupe en fin de matinée.

« Le niveau de confiance est bon, nos trois derniers matchs ont été bons et nous retrouvons notre identité », a reconnu Evan Bush, qui a signé un second jeu blanc consécutif.

Déclic

Depuis que l’Impact s’est fait humilier 4 à 0 par les Red Bulls, il y a trois semaines, il y a eu un changement clair.

Le Bleu-blanc-noir a remporté ses trois derniers matchs par un pointage combiné de 8 à 1.

« Des fois, tu as besoin d’un déclic et après le match contre les Red Bulls nous n’étions pas satisfaits », a expliqué l’entraîneur adjoint, Jason Di Tullio, qui faisait écho aux propos de Patrice Bernier après le match.

« Nous sommes revenus à la base en jouant plus compact et en jouant très simple. »

Les doutes

Il serait facile de dire qu’à ses deux derniers matchs, l’Impact a battu une équipe assez faible à Philadelphie et une autre qui en arrache à l’étranger en Chicago. Mais Evan Bush n’y croit pas une seconde.

« Les gens ne cesseront probablement pas de douter. On peut dire que Philadelphie n’est pas une bonne équipe, mais ils avaient battu Dallas de façon convaincante la semaine d’avant.

« Si on laissait la perception nous atteindre, on serait dans la même position que D.C. »

Le gardien sait par ailleurs qu’une victoire vendredi jumelée à une défaite de Columbus à Orlando permettrait à l’Impact de passer en 5e place dans l’Est. Il est actuellement 7e et était 9e avant le match à Philadelphie, il y a une semaine.

« On ne parle pas du classement, nous savons de quoi il en retourne. C’est une séquence que j’avais identifiée sur mon calendrier.

« Nous sommes dans une bonne position, mais nous ne sommes certainement pas satisfaits. »

Attention

Laurent Ciman a tenu à garder les deux pieds sur terre malgré les gains d’affilée.

« On n’a pas le temps de rester euphoriques, il faut se préparer pour le match contre Salt Lake. »

Le défenseur belge rappelle que même si Salt Lake occupe le 8e rang dans l’Ouest, rien n’est gagné.

« Ils ont gagné la semaine dernière à D.C. alors on ne doit pas les prendre à la légère. »

Il n’a pas tort puisque le Real présente un bon dossier de 4-8-1 sur les gazons adverses.

La MLS a annoncé jeudi qu’elle allait ajouter un quatrième changement lors des matchs éliminatoires nécessitant la prolongation.

Ciman a retrouvé son aisance

Photo Ben Pelosse

Depuis trois matchs, Laurent Ciman a retrouvé Victor Cabrera à sa droite et le vétéran apprécie le retour de l’Argentin même s’il ne s’agit pas du tout d’un désaveu à l’endroit de Kyle Fisher, qui connaît une bonne saison.

« Victor a saisi sa chance avec les deux mains, ça me fait du bien aussi à moi de le voir jouer comme ça, a reconnu Ciman. Avec le niveau qu’on a, c’est un plaisir.

« Le plus important dans une charnière centrale, c’est de jouer souvent ensemble pour avoir des automatismes. On arrive à s’adapter l’un à l’autre et on a une bonne complémentarité. »

Ciman, qui a aussi connu de très bons matchs avec Fisher, apprécie de pouvoir compter sur deux partenaires avec qui règne la bonne entente. « C’est certain que je me sens libéré, je peux profiter de moi-même à 100 %. Ça se voit dans mon jeu, je suis plus constant, je suis plus libéré et je prends beaucoup plus de plaisir. »

Lors des deux derniers affrontements, Fisher a été utilisé en fin de rencontre pour fermer le match.

« C’est un bon problème à avoir. On sait ce que Fisher nous a donné. Si on le met en fin de match, c’est qu’on a confiance en lui », a précisé Jason Di Tullio.

Le dossier Piatti ne semble pas préoccuper

La déclaration d’Ignacio Piatti après le match de mercredi continuait d’alimenter les conversations à l’entraînement, jeudi. Lorsqu’il a accepté le titre de joueur du match, l’Argentin a mentionné au micro qu’il en était peut-être à ses dix derniers matchs avec l’Impact.

Il s’agit sans doute d’une façon de mettre de la pression sur la direction du club puisqu’il y a deux semaines, Piatti laissait entendre que les pourparlers pour une prolongation de contrat allaient bon train.

« On sait qu’il est en négociations de contrat. Ce sont des choses qui vont être discutées », a mentionné Laurent Ciman.

« Je n’étais pas au courant jusqu’à ce matin, a admis Evan Bush. C’est l’affaire de Nacho. On voit ce qu’il représente pour nous et j’espère qu’ils vont trouver un terrain d’entente, mais ça ne nous regarde pas. »

Le gardien a évoqué l’excellente attitude de son coéquipier qui est d’une nature simple. « Nacho est un excellent joueur désigné parce qu’il ne génère pas autant de drame que d’autres joueurs qui peuvent se sentir au-dessus de l’équipe. Ce n’est pas le genre de gars qui va causer des problèmes. »