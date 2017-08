Division Atlantique: la compétition s’annonce féroce

Quand vient le temps d’analyser les forces et les faiblesses, on doit toujours s’arrêter en premier lieu aux gardiens. Sur ce plan, Marc Bergevin possède un as dans son jeu. Carey Price est le meilleur du groupe, ça ne fait aucun doute.

Les Penguins ont gagné la coupe Stanley avec un gardien recrue Matt Murray, il y a deux ans, et avec deux gardiens, le printemps dernier, Murray et Marc-André Fleury.

L’an dernier, les deux équipes de la Floride, à qui l’on prédisait les premier et deuxième rangs de la division, ont raté leur qualification. Tampa Bay saluera le retour de Steven Stamkos. La Floride comptera sur Jonathan Huberdeau et Aleksander Barkov en bonne santé.

Toronto sera une équipe qu’on surveillera de très près. On n’a peut-être pas résolu le problème de la brigade défensive mais on a ajouté quelques vétérans en attaque, dont Patrick Marleau.

FICHE 2016-2017 | 47-26-9

Acquisitions : J. Drouin, A. Hemsky, K. Alzner, M. Streit

Départs : A. Radulov, A. Markov, M. Sergachev, N. Beaulieu, A. Emelin

Forces : Tout repose évidemment sur Carey Price . L’an dernier, il a conservé une moyenne de 2,41 mais on se souviendra aussi qu’il avait connu des moments inquiétants, causant ainsi le départ de Michel Therrien. Comment réagira-t-il avec une nouvelle brigade défensive avec comme leader Shea Weber ?

Faiblesses : L’arrivée de Jonathan Drouin ajoute du punch en attaque mais Alexander Radulov a quitté pour Dallas. Tomas Plekanec n’est plus un joueur d’influence chez le Canadien. La défense a subi plusieurs changements et est-elle aussi fiable que l’an dernier ?

À surveiller : Alex Galchenyuk et Jonathan Drouin retiendront toute l’attention. Drouin parce qu’il est spectaculaire, Galchenyuk parce qu’il a déjà marqué 30 buts. Se retrouvera-t-il au centre puisque Marc Bergevin a fait chou blanc dans ses recherches pour dénicher un joueur de haut niveau à cette position ?

SÉRIES 2017 : Éliminé en 1re ronde par les Rangers. Sénateurs d'Ottawa

FICHE 2016-2017 | 44-28-10

Acquisitions : J. Oduya

Départs : M. Methot

Forces : Les Sénateurs sont venus à un but près de participer à la finale de la Coupe Stanley. Ils ont perdu en deuxième période de prolongation face aux Penguins. Erik Karlsson est le quart-arrière de cette formation. Les Sénateurs pourront-ils faire mieux en saison régulière que l’an dernier ?

Faiblesses : Marc Methot était le compagnon de jeu idéal pour Karlsson. Son départ va-t-il influencer le travail du défenseur suédois ? Quelle saison connaîtra Derick Brassard, qui a dû composer avec les blessures ? Et Bobby Ryan peut-il retrouver ses moyens ? Une équipe énigmatique. Craig Anderson devra connaître une saison du tonnerre.

À surveiller : Mike Hoffman et Mark Stone sont deux éléments importants de l’attaque. Les Sénateurs devront également résoudre le dossier Kyle Turris, qui dispute la dernière année de son entente, tout comme Craig Anderson. Brassard devra retrouver la forme d’il y a deux ans, alors qu’il jouait avec les Rangers.

SÉRIES 2017 : Éliminés en finale d’association par les Penguins. Bruins de Boston

FICHE 2016-2017 | 44-31-7

Acquisitions : Aucune

Départs : Aucun

Forces : Deux bons joueurs de centre, David Krejci et Patrice Bergeron, sauf qu’ils ont éprouvé des ennuis l’an dernier en raison des blessures. Leurs performances ont possiblement causé le départ de Claude Julien. Brad Marchand a connu une grande éclosion et David Pastrnak pourrait marquer 40 buts.

Faiblesses : Les Bruins veulent donner moins de matchs à Tuukka Rask mais qui peut le remplacer adéquatement ? En raison de la parité, aucune équipe ne doit s’exposer au danger de perdre quelques points précieux. Les Bruins ont une défense plus jeune et plus dynamique avec Krug, Carlo et McAvoy mais Zdeno Chara a maintenant 40 ans.

À surveiller : Charlie McAvoy a fait une entrée remarquée pendant les séries éliminatoires et il devrait jouer près de 25 minutes par match. On veut l’utiliser avec Torey Krug. Les Bruins n’ont cependant apporté aucun changement significatif à leur formation et c’est inquiétant, surtout en raison de la compétition à l’intérieur de la division.

SÉRIES 2017 : Éliminés en 1re ronde par les Sénateurs. Maple Leafs de Toronto

FICHE 2016-2017 | 40-27-15

Acquisitions : P. Marleau, R. Hainsey, D. Moore

Départs : M. Hunwick, B. Boyle

Forces : Les Maple Leafs ont misé sur la jeunesse et ils ont gagné leur pari. Auston Matthews, Mitch Marner et William Nylander ont franchi la première étape avec très grande distinction. Ils ont ajouté quelques vétérans pour la prochaine saison, notamment Patrick Marleau. Matthews a confirmé son statut de joueur d’exception.

Faiblesses : On croyait que les Leafs tenteraient d’améliorer leur unité défensive qui a permis une moyenne de 32,6 tirs par match l’an dernier. Le gardien Frederik Andersen a reçu un grand total de 2052 tirs. Hainsey remplacera Hunwick mais c’est un défenseur de fort calibre qui va manquer aux Leafs.

À surveiller : Peut-on penser à la guigne de la deuxième saison ? Matthews, Marner et Nylander réaliseront que l’adversaire sera beaucoup mieux préparé mais quand on possède autant de talent, on ne se fait pas de souci. Nazem Kadri pourrait s’illustrer, lui qui a connu sa meilleure saison l’an dernier.

SÉRIES 2017 : Éliminés en 1re ronde par les Capitals.

Lightning de Tampa Bay

FICHE 2016-2017 | 42-30-10

Acquisitions : C. Kunitz, M. Sergachev, D. Girardi

Départs : J. Drouin, J. Garrison

Forces : Avant le début de la dernière saison, le Lightning était la première tête de série dans la division Atlantique. Le retour de Steven Stamkos peut-il ramener les pendules à l’heure et faire de cette formation l’équipe à battre ? Malgré les blessures, le Lightning a raté les séries par un seul point.

Faiblesses : Jonathan Drouin était un élément important en supériorité numérique. Mais Nikita Kucherov demeure un joueur difficile à stopper. Par contre, cette formation a multiplié les changements en défense et on se demande si Victor Hedman obtiendra l’aide nécessaire pour conduire l’équipe au sommet.

À surveiller : Steven Stamkos va attirer les regards. A-t-il retrouvé la forme ? On le croit. Sera-t-il à nouveau un marqueur de 50 buts s’il évite l’infirmerie ? On connaîtra la réponse au cours des prochains mois. Et que fera le gardien Andreï Vasilevskiy maintenant que le rôle de gardien numéro un lui appartient à la suite du départ de Ben Bishop en mars ?

SÉRIES 2017 : Non qualifiés Panthers de la Floride

FICHE 2016-2017 | 35-36-11

Acquisitions : R. Vrbata, E. Dadonov, H. Haapala, M. Haley

Départs : J. Jagr, R. Smith, J. Jokinen, J. Marchessault, T. Vanek

Forces : Si Jonathan Huberdeau et Aleksander Barkov évitent les blessures, l’équipe aura une attaque intéressante. Au centre, Barkov, Vincent Trochek et Nick Bjugstad n’ont rien à envier à bien des équipes du circuit, bien que Bjustad ait été une grande déception l’an dernier. Le retour de Dale Tallon donne plus de crédibilité à l’organisation.

Faiblesses : Comment peut-on remplacer Jonathan Marchessault, 30 buts, Jaromir Jagr et Reilly Smith ainsi que le vétéran Jussi Jokinen ? La clé est la Russe Evgeny Dadonov, qui devrait jouer avec Barkov et Huberdeau. Les Panthers ont terminé au 23e rang en attaque l’an dernier. Et il y a la situation des gardiens avec Luongo et Reimer qui inquiète.

À surveiller : On donne beaucoup de responsabilités à Evgeny Dadonov, ex-joueur de la KHL, qui tentera de faire oublier Jaromir Jagr. Aaron Ekblad, solide dans le système de Gerard Gallant mais totalement perdu l’an dernier. Après une saison encourageante, il y a deux ans, les Panthers ont besoin d’un Luongo en grande forme.

SÉRIES 2017 : Non qualifiés

Red Wings de Détroit

FICHE 2016-1207 | 33-36-13

Acquisitions : T. Daley

Départs : Aucun

Forces : Les Red Wings ont apporté un seul changement à leur formation, en faisant l’acquisition de Trevor Daley. Pour le reste, cette équipe s’en remettra aux jeunes, notamment Dylan Larkin, Anthony Mantha et Andreas Athanasiou. Larkin devra faire oublier ses déboires de l’an dernier. Tatar, Nuquist et Zetterberg sont de retour.

Faiblesses : Il y a 18 mois, on croyait que les Red Wings avaient résolu un problème devant le filet alors que Petr Mrazek avait failli éliminer le Lightning de Tampa Bay. La situation s’est détériorée l’an dernier et Jimmy Howard est venu en relève. Les Red Wings ont de sérieux problèmes à la ligne bleue.

À surveiller : Henrik Zetterberg a-t-il encore des ressources pour rivaliser avec les meilleurs centres de la division ? Qui de Mrazek ou de Howard se démarquera ? Va-t-on échanger Mike Green ? Va-t-on assister à l’éclosion de Larkin ? Et Mantha sera-t-il le dangereux marqueur qu’il a toujours été dans les rangs inférieurs ?

SÉRIES 2017 : Non qualifiés Sabres de Buffalo

FICHE 2016-2017 | 33-37-12

Acquisitions : J. Pominville, M. Scandella, N. Beaulieu, B. Pouliot, C. Johnson, V. Antipin

Départs : B. Gionta, T. Ennis, M. Foligno, D. Kulikov, A. Nilsson

Forces : Dans les faits, Jack Eichel aura un impact aussi grand que Connor McDavid à Edmonton, dans le sens que les Sabres iront aussi loin qu’Eichel les conduira. Sa troisième saison sera déterminante et n’oublions qu’en deuxième moitié du calendrier, à son retour au jeu, il a pratiquement conservé une moyenne d’un point par match.

Faiblesses : La défense sera un défi de taille pour le nouvel entraîneur Phil Housley, qui dirigeait les défenseurs des Predators l’an dernier. Il n’y a pas de P.K. Subban ou de Roman Josi à Buffalo mais plutôt Nathan Beaulieu, Marco Scandella et Viktor Antipin. Ce n’est pas nécessairement la même situation.

À surveiller : Sam Reinhart est un joueur talentueux et on croit qu’il devrait connaître une saison exceptionnelle. Il a obtenu 17 buts et 47 points l’an dernier. Les Sabres ont été une formation de premier plan en supériorité numérique la saison dernière. Nouvel entraîneur, nouveau directeur général, nouvelle atmosphère.