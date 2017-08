Ex-membre du 187: libéré aux deux tiers de sa peine malgré ses frasques

Âgé de 31 ans, Philippe-Emanuel Daley purge depuis 2012 une peine globale de huit ans de détention pour tentative de meurtre. Deux ans plus tôt, Daley avait également fracassé la mâchoire d’un homme à la sortie du Space Club à Charlesbourg.

Or, sa criminalité « précoce et persistante » ne s’est pas arrêtée aux portes du pénitencier. Celui qui a été membre du gang de rue 187 de Québec jusqu’en avril 2016 et qui était marié avec la fille d’« un membre en règle HA » a multiplié les manquements à l’intérieur des murs.