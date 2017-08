Industrie du taxi: Des permis en location, y compris pour Uber

Alexandre Taillefer et l’industrie du taxi s’unissent pour la première fois et suggèrent à Québec un système de location de permis de taxi pour tous, y compris les chauffeurs Uber.

Pour la première fois, la majorité de l’industrie s’entend sur modernisation comprenant un système de location de permis qui pourraient changer de main plusieurs fois par jour, ce qui permettrait une rentabilisation des permis aux propriétaires.

Par exemple, par région, un nombre de voitures offrant un service de transport par taxi serait déterminé.

Les chauffeurs de cette région loueraient un permis à un taux horaire, au même principe que Téo Taxi le fait actuellement avec son projet pilote. Cette location et l’attribution de permis de taxi se feraient via une plateforme Web.

Actuellement Téo Taxi loue ses permis à la semaine au coût de 170 $ par permis.

Ce système permettrait à tous d’être sur le même pied d’égalité, les compagnies de taxi ainsi que tous les autres joueurs comme Uber.

«On doit travailler ensemble pour que [tous les chauffeurs de taxi, y compris ceux d’Uber] puissent vivre décemment de leur travail », a affirmé Alexandre Taillefer, fondateur de Téo Taxi, en conférence de presse hier.

Pour y parvenir, Taxelco, dont l’associé principal est M. Taillefer, le Comité provincial de concertation et de développement de l’industrie du taxi (CPCDIT) et le Regroupement des propriétaires de taxis de Montréal (RPTM) font front commun pour former une coalition et réfléchir à la modernisation de leur industrie.

Ce regroupement représenterait plus 90 % des chauffeurs de taxi au Québec.

«On a réussi quelque chose qui n’a pas été possible précédemment, soit faire front commun », a souligné l’ex-dragon aux côtés de Guy Chevrette, porte-parole du CPCDIT, et de Kamla Sabbah, vice-président du RPTM.

Toute la province

Cette modernisation passerait, entre autres, par la location de permis de taxi via une plateforme de location et d’attribution uniforme dans toute la province.

«Avec une seule plateforme pour tous, la gestion sera plus facile», a assuré M. Taillefer en précisant toutefois que les permis resteraient tout de même attitrés à une agglomération précise.

Toutefois, cette formule n’est pas approuvée par tous.

Abdallah Homsy, porte-parole du Regroupement des intermédiaires de taxi de Québec (RITQ estime qu’une telle location de permis serait «inconcevable dans les régions» qui n’ont pas d’autorité comme le Bureau de Taxi de Montréal.

«Si on peut changer de permis de voiture dans la journée, comment on va avoir le contrôle de qui a ou non un permis?», se questionne-t-il. Le ministère des Transports du Québec [MTQ], on accueille favorablement cette initiative.

«Ce plan fera partie des pistes de réflexion du Comité sur la modernisation de l’industrie du taxi», assure Mathieu Gaudreautlt, attaché de presse du ministre Laurent Lessard.

Des aspects comme la fiscalisation et une refonte de la formation des chauffeurs font également partie du plan de modernisation visant, entre autres, à l’amélioration de l’expérience client et ses conditions de travail des chauffeurs.

Uber n’avait pas répondu au 24 Heures hier en fin de journée.

Ce qu’ils proposent :

-Location de permis de taxi

-Assignation de plusieurs voitures à un permis, une à la fois

-Réduction du nombre d’heures de formation

-Autorisation d’utiliser une voiture personnelle liée à un permis

-Fiscalisation de l’industrie

-Tarification localisée selon les régions